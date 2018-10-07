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Bedenimiz uyarıyor

Bedenimiz bize ufak sinyaller vererek sağlık durumumuzu gösteriyor.

07 Ekim 2018 Pazar 19:59
Bedenimiz uyarıyor

● Gözlerin altında çöküntü: Uykusuzluktan kaynaklanır. Ama egzama ve alerjide de gözlerin altı kararır.

● Göz çevresinde sarılık ve derinin büyümesi: Kötü kolesterolün veya yüksek kolesterolün habercisidir. Ayrıca kalp hastalıklarının da erken habercisidir.

● Göz kanlanması: Ya çok ağlıyorsunuz ya da gereğinden fazla kan sulandırıcı hap kullanıyorsunuz.

● Göz seğirmesi: Stresten veya çok fazla kafein tüketiminden olabilir. Ya da bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçiriyorsunuz.

● Sürekli esneme hali: Yorgunluktan ve can sıkıntısından kaynaklanır. Fazla anti depresan kullanıyor olabilirsiniz… Ayrıca doku sertleşmesi habercisi olabilir.

● Midenin guruldaması: Sindirim sistemininizin iyi çalıştığını gösterir. Ama gastrit ve bağırsak gibi hastalıkların da habercisi olabilir.

● Aşırı geğirme: Süte karşı alerjiniz olabilir. Mide ve kolon kanseri habercisi de olabilir.

● Aşırı derecede ince saçlar: Protein ve demir eksikliğinize işarettir.

● Saçlarda beyazlama: Alyuvarlarınızda azalma var. B12 vitaminine ihtiyacınız var.

● Aşırı derecede saç dökülmesi: Stres, fiziksel travma ve ameliyat sonrasında normaldir. Bakteriyel enfeksiyon geçirirken de saçlar çok dökülebilir. Yaşlılıktan da kaynaklanır ama çok fazla mayonez veya çiğ yumurta tüketiyor da olabilirsiniz.

● Kuru saçlar: Tiroid bezlerinizin iyi çalışmadığı anlamına gelir.

● Kulak kızarması: Migren habercisidir.

● Kulağın aşırı derecede kirlenmesi: Aşırı derecede yağsız gıdalar tüketiyorsunuz.

● Kulak kaşıntısı: Egzama habercisidir. Ya da iç kulakta enfeksiyon oluştuğunun göstergesidir.

● Kuru ağız: Çok tuzlu yiyorsunuz. Bununla birlikte çok fazla tuvalete çıkıyorsanız veya sürekli bir açlık hissediyorsanız diyabet hastası olabilirsiniz.. (Okuyucularımızda yoktur ama bilgi amacıyla hatırlatıyoruz; alkol kullanlarda da görülür).

● Ağız tadının yitirilmesi: Yaşlanmada normaldir… Ya da A ve B3 vitamini eksilmeniz veya dişlerinizde bir problem olabilir.

● Ağızda sürekli ıslaklık: Hanımlarda bu durum hamilelik belirtisidir.

● Çenenin ses çıkarması: Esnemeyle birlikte normaldir. Sık oluyorsa kulak içi iltihabınız olabilir.

● Çenenin zor açılması, yeme zorluğu: Cilt kanseri veya ağız kanseri habercisi olabilir.

● Koku alma duyusunun kaybedilmesi: Yaşlılıkta normaldir. Ama çinko eksikliğini gösterir. Ayrıca genç yaşta görülmesi beyin tümörü habercisi olabilir.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 19:59
  1. sağlık
  2. aşırı geğirme
  3. göz seğirmesi
  4. sürekli esneme
  5. vücudumuzun bize sinyal vermesi

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