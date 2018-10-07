Bedenimiz uyarıyor
Bedenimiz bize ufak sinyaller vererek sağlık durumumuzu gösteriyor.07 Ekim 2018 Pazar 19:59
● Gözlerin altında çöküntü: Uykusuzluktan kaynaklanır. Ama egzama ve alerjide de gözlerin altı kararır.
● Göz çevresinde sarılık ve derinin büyümesi: Kötü kolesterolün veya yüksek kolesterolün habercisidir. Ayrıca kalp hastalıklarının da erken habercisidir.
● Göz kanlanması: Ya çok ağlıyorsunuz ya da gereğinden fazla kan sulandırıcı hap kullanıyorsunuz.
● Göz seğirmesi: Stresten veya çok fazla kafein tüketiminden olabilir. Ya da bilgisayar karşısında çok fazla zaman geçiriyorsunuz.
● Sürekli esneme hali: Yorgunluktan ve can sıkıntısından kaynaklanır. Fazla anti depresan kullanıyor olabilirsiniz… Ayrıca doku sertleşmesi habercisi olabilir.
● Midenin guruldaması: Sindirim sistemininizin iyi çalıştığını gösterir. Ama gastrit ve bağırsak gibi hastalıkların da habercisi olabilir.
● Aşırı geğirme: Süte karşı alerjiniz olabilir. Mide ve kolon kanseri habercisi de olabilir.
● Aşırı derecede ince saçlar: Protein ve demir eksikliğinize işarettir.
● Saçlarda beyazlama: Alyuvarlarınızda azalma var. B12 vitaminine ihtiyacınız var.
● Aşırı derecede saç dökülmesi: Stres, fiziksel travma ve ameliyat sonrasında normaldir. Bakteriyel enfeksiyon geçirirken de saçlar çok dökülebilir. Yaşlılıktan da kaynaklanır ama çok fazla mayonez veya çiğ yumurta tüketiyor da olabilirsiniz.
● Kuru saçlar: Tiroid bezlerinizin iyi çalışmadığı anlamına gelir.
● Kulak kızarması: Migren habercisidir.
● Kulağın aşırı derecede kirlenmesi: Aşırı derecede yağsız gıdalar tüketiyorsunuz.
● Kulak kaşıntısı: Egzama habercisidir. Ya da iç kulakta enfeksiyon oluştuğunun göstergesidir.
● Kuru ağız: Çok tuzlu yiyorsunuz. Bununla birlikte çok fazla tuvalete çıkıyorsanız veya sürekli bir açlık hissediyorsanız diyabet hastası olabilirsiniz.. (Okuyucularımızda yoktur ama bilgi amacıyla hatırlatıyoruz; alkol kullanlarda da görülür).
● Ağız tadının yitirilmesi: Yaşlanmada normaldir… Ya da A ve B3 vitamini eksilmeniz veya dişlerinizde bir problem olabilir.
● Ağızda sürekli ıslaklık: Hanımlarda bu durum hamilelik belirtisidir.
● Çenenin ses çıkarması: Esnemeyle birlikte normaldir. Sık oluyorsa kulak içi iltihabınız olabilir.
● Çenenin zor açılması, yeme zorluğu: Cilt kanseri veya ağız kanseri habercisi olabilir.
● Koku alma duyusunun kaybedilmesi: Yaşlılıkta normaldir. Ama çinko eksikliğini gösterir. Ayrıca genç yaşta görülmesi beyin tümörü habercisi olabilir.
YORUM YAZ