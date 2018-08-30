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Bedelli için acil satılık inek ya da traktör

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanarak vatani görevlerini yerine getirmek için 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek olan ilk 12 bin yükümlü heyecanla o günü bekliyor. Yasadan yararlanmak istediği halde mali imkânı olmayanlar ise faizle kredi çekmek yerine ellerindeki eşya veya sahip oldukları araçları ‘ACİL’ kodu ile satılığa çıkardı. Satışa çıkarılan eşyalar arasında yok yok.

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:26
Bedelli için acil satılık inek ya da traktör

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Adana’da çiftçilik yapan Akif Türkmen, bedelli uygulamasından faydalanmak için traktörünü ve ineğini satışa çıkardı. İki yıllık evli olduğunu ve çiftçilikle geçindiğini ifade eden Türkmen, “Ailemle birlikte hayvancılık yapıyoruz. Uzun dönem askerlik yaparsam hayvanlarımız bakımsız kalacak, kurulu düzenimiz bozulacak. Bu nedenle bu fırsattan faydalanmak için traktörümü ve ineklerimizden birini satacağım” dedi.

ONLİNE SİTELERİNE RAĞBET ARTTI

Düzenle en çok ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bedelli askerlik yapabilmek için kaynak sağlamaya çalışan birçok araç sahibi, online satış sitelerinde peş peşe ‘’Bedelli için acil satılık’’ ilanı vermeye başladı. Satışa sunulanlar arasında arsa, ev, iş yeri, otomobil, motosiklet, ticari ve deniz araçları, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kol saatinin yanı sıra inek ile at gibi hayvanlar da yer aldı.

HER TÜRLÜ ‘NUMARA’ VAR

‘Sıfır ayarında bedelli sebebiyle satılık’ , ‘Bedelli sebebiyle satılık yakıt cimrisi’ , ‘Memurdan acil bedelli sebebiyle’ ifadeli birçok ilan sitelerde yer aldı. Motosiklet ilanlarının da sıkça rastlandığı ikinci el satış ilanı verilen araçların fiyatları ise 7 bin 500 TL’den başlıyor. Kaynak arayışında bulunan gençler, değeri bin liraları bulan cep telefonlarının yanı sıra sahip oldukları ilginç hat numaralarını da satışa çıkardılar.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:26
  1. Adana
  2. Bedelli Askerlik

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