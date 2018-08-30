Bedelli için acil satılık inek ya da traktör

NEVZAT ORBAY

Adana’da çiftçilik yapan Akif Türkmen, bedelli uygulamasından faydalanmak için traktörünü ve ineğini satışa çıkardı. İki yıllık evli olduğunu ve çiftçilikle geçindiğini ifade eden Türkmen, “Ailemle birlikte hayvancılık yapıyoruz. Uzun dönem askerlik yaparsam hayvanlarımız bakımsız kalacak, kurulu düzenimiz bozulacak. Bu nedenle bu fırsattan faydalanmak için traktörümü ve ineklerimizden birini satacağım” dedi.

ONLİNE SİTELERİNE RAĞBET ARTTI

Düzenle en çok ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bedelli askerlik yapabilmek için kaynak sağlamaya çalışan birçok araç sahibi, online satış sitelerinde peş peşe ‘’Bedelli için acil satılık’’ ilanı vermeye başladı. Satışa sunulanlar arasında arsa, ev, iş yeri, otomobil, motosiklet, ticari ve deniz araçları, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kol saatinin yanı sıra inek ile at gibi hayvanlar da yer aldı.

HER TÜRLÜ ‘NUMARA’ VAR

‘Sıfır ayarında bedelli sebebiyle satılık’ , ‘Bedelli sebebiyle satılık yakıt cimrisi’ , ‘Memurdan acil bedelli sebebiyle’ ifadeli birçok ilan sitelerde yer aldı. Motosiklet ilanlarının da sıkça rastlandığı ikinci el satış ilanı verilen araçların fiyatları ise 7 bin 500 TL’den başlıyor. Kaynak arayışında bulunan gençler, değeri bin liraları bulan cep telefonlarının yanı sıra sahip oldukları ilginç hat numaralarını da satışa çıkardılar.