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Bedelli askerlikte flaş gelişme! Haziran ayında yapacaklar

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, faal futbolcuların bedelli askerliklerini büyük ihtimalle sezon bitiminde yani haziran ayında yapacaklarını açıkladı.

19 Ekim 2018 Cuma 15:09
Bedelli askerlikte flaş gelişme! Haziran ayında yapacaklar

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yaklaşık 1,5 ay önce Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileriyle görüştüklerini ve profesyonel futbolcuların askerlik durumlarıyla ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

Profesyonel futbol takımlarında bedelli askerlik olanağından faydalanabilecek oyuncu sayısının fazla olduğuna dikkati çeken Ünsal, "Futbolcu arkadaşlarımızın durumunu anlatmak için bakanlığa gittik. Yapılan planlamaya ilişkin bilgi almak ve görüşlerimizi sunmak istedik. Bedelliden faydalanacak oyuncu sayısının epey fazla olduğunu da kendilerine ilettik." diye konuştu.

Yetkililere, askerlik durumunun, futbolcunun yanı sıra takımların gidişatını, kulüpleri ve teknik direktörleri de etkileyeceğini aktardıklarını vurgulayan Ünsal, "Türkiye'de en çok izlenen spor futbol. 20 gün antrenman yapmayan futbolcu tamamen biter, sıfırlanır. Futbola olumsuz etkisini düşünerek 'erteleme olabilir mi' dedik onlar da sıcak baktılar. 'Olabilir, çalışalım, bir bakalım' diyerek anlayışla karşıladılar" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkililerinin, kendilerinden bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcuların listesini istediğini anlatan Ünsal, şöyle devam etti:

"Bizden liste çıkarmamızı istediler, biz de listemizi çıkardık ve kendilerine ilettik. Şu ana kadar her şey olumlu gidiyor. Biz sezon sonu yani haziranda olmasını rica ettik. Herhangi bir şekilde bize de 'sezon içinde gideceksiniz' denmedi. Çalışmalarımızı profesyonel futbolcular askere sezon sonunda yani haziranda gidecek gibi yapıyoruz, futbolcu arkadaşlara da o şekilde bilgi veriyoruz."

Çalışmalar hazirana göre

Hakan Ünsal, profesyonel futbolcuların bedelli askerlik yapacağı tarihin ancak başvuru süresinin dolacağı 3 Kasım Cumartesi gününden sonra netleşebileceğini belirtti.

"Tam tarih belli değil, 3 Kasım Cumartesi gününe kadar bütün başvuruların bitmesinden sonra tarih netleşecek." ifadesini kullanan Ünsal, "Devre arasında da olamaz çünkü tatil bir hafta. Sezon içi zaten sıkıntı. Mayısın sonundan itibaren en uygun tarih olarak haziran ayı, dedik. Herhangi bir organizasyonun olmadığı, futbolcuların tatilde olduğu dönem gitmeleri uygun olur diye rica ettik." değerlendirmesini yaptı.

846 başvuru yapıldı

Hakan Ünsal, futbolculardan bedelli askerlik için yapılan başvuru sayısının 846 olduğunu bildirdi.

Ünsal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bedelli askerliğe başvurabilecek futbolcu sayısına ilişkin çalışmaları yaptık. Hangi ligden kaç futbolcu, hangi takımdan kaç oyuncu, bir şema hazırladık. Net rakamları açıklamak için başvuru süresinin sona ermesini bekliyoruz. Şu ana kadar 4 profesyonel ligden 846 futbolcu bedelli askerlik için başvurdu. Başvuruların sona ermesinin hemen ardından da futbolcularımızın askerliklerini hangi tarihte yapacakları belirlenecek. Biz dernek olarak bu tarihin sezon sonunu yani haziran ayı olacağını düşünüyoruz."

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:09
  1. Bedelli Askerlik
  2. TPFD
  3. Hakan Ünsal

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