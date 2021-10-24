Bedelli askerlik yapmak isteyen pek çok kişi kimlerin bu hizmetten faydalanabileceğini merak ediyor. Kimler bedelli askerlik yapabilir?

Bedelli askerlik yaşı kaç?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis Başkanlığı'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplaması için bir önerge sundu. Bakan Akar, “Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere son üç yıl içerisinde 156 bin 926 kişi başvurmuştur. Yaş ortalaması 24’tür. Bedelli askerlik hizmetinden faydalananların yüzde 53’ü lisans ve üstü seviye eğitim düzeyindedir. Söz konusu başvurular neticesinde elde edilen gelir, Bakanlığımızın ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmakta olup, genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Bedelli askerlik hizmetinden bugüne kadar iki milletvekili yararlanmıştır” ifadeleriyle önergeye cevap verdi.

Bedelli askerler şartları nelerdir?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.