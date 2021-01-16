Bedelli askerlik yerleri binlerce asker adayı gencin gündeminde yer almaya devam ediyor. e Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanan bedelli askerlik başvuruları sonrası gözler 2021 askerlik yerlerine çevrildi. 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik şubat celp ve sevk yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri için gözler artık MSB'den yapılacak son açıklamalara çevrildi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği, gelen duyurunun ardından ilan edilecek. Ancak 2021 bedelli askerlik yerleri ve celpleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Bedelli askerlik yerleri 2021 yılı Ocak ayında açıklanacak. Sonuçlar e-Devlet üzerinden duyurulacak.

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecek

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