Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik ne kadar zamlandı?

Son dakika: Askerlik kanununda yapılan değişiklik ile zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya çekilmişti. Altı aydan sonra isteyen altı ay daha askerlik görevini yapmakta. Bu süreçte belirli bir ücret de almakta. Yine getirilen askerlik yasasıyla bedelli askerlik de yasalaşmış oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin belirlenen ücret karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayılmakta. Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yeni düzenlemeye göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücretine zam yaptı. Yeni bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili bankanın hesabına yatırması durumunda bedelli askerlikten yararlananlar listesine alınmakta. Eğer bedelli askerlik başvurusuna yoğun talep söz konu olmuş ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından kura yöntemi ile bedelli askerlikten faydalanacak adaylar belirlenmekte.

Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu. Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5 bin 261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5 bin 563 euro oldu.