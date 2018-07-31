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Bedelli askerlik için verilen 'satılık ilanlarına' dikkat! Uzmanlar uyardı

Oto ekspertiz uzmanları, 'bedelli askerlik nedeniyle satılık' yazan her araç ilanına inanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, 2. el araç alacak vatandaşların hüsrana uğramaması için önemli tavsiyelerde bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 10:09
Bedelli askerlik için verilen 'satılık ilanlarına' dikkat! Uzmanlar uyardı

Oto ekspertiz uzmanı Taner Yurt, 'bedelli askerlik nedeniyle satılık' yazan her araç ilanına inanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, 2. el araç alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Bedelli askerlik, yaz tatili ve yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle 2. el araç piyasasında hareketlenme başladı. Özellikle son günlerde ilan sitelerinde sıkça görülen, 'bedelli askerlik nedeniyle satılık’, ‘bedelliden dolayı bu fiyat’ gibi ilanlar da vatandaşların dikkatini çekerken, oto ekspertiz uzmanları bu konuda vatandaşları uyardı. Uzmanlar, bazı art niyetlilerin bu fırsattan yararlanarak, sağlam olmayan araçları bu yöntemle satabilecekleri söyledi.

Yurt, bedelli askerlik başlığı altında hasarlı araçların ucuz fiyata satılabileceğini söyledi. Yurt, "Günümüzde ‘fırsatçılar’ dediğimiz kişiler, ellerinde bulunan boyalı, hatalı ve arızalı araçları, ‘bedelli askerlik’ adı altında ihtiyaçtan dolayı satıyorum gibi düşük fiyatlarla internet ilanlarına atıp, insanları kandırabiliyorlar. İlanı gören arkadaşlarımız da araç uygun olduğu için bunlara aldanabiliyor. Kesinlikle bir araç alınacağı zaman detaylı olarak ekspertizlere götürüp, aracı incelettirip, gerçekten aracın fiyatını ve değerini hasarını öğrenebilirsiniz” dedi.

MEKANİK AKSAMA DİKKAT

Aracın ekspertizde daha çok kaporta-boya aksamı ile motor, mekanik ve şanzıman aksamına iyi bakılması gerektiğini aktaran ekspertiz uzmanı Yurt, "Aracın mekaniğinde oluşabilecek bir sıkıntıda, özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda çok yüksek külfetler çıkabilir. Kesinlikle alınacak araçların ekspertizlere gösterilmesini tavsiye ediyorum. Burada araçlar, amortisörden motor, şanzıman, mekanik, kaporta-boya ve beyin testi en ince ayrıntılarına kadar bakılıyor" şeklinde konuştu. Oto ekspertizlerde de kesinlikle kurumsal firmalara gidilmesini öneren Kurt, “Kurumsal firma olmayanlar, yine anlaşmalı olarak, vatandaşın bildiği ve tanıdığı yerlere götürerek, hasarlı bir aracı hasarsız olarak yapılan satışları da duyuyoruz. O yüzden kurumsal firmalar da ekspertiz yapılması daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:09
  1. Bedelli Askerlik
  2. satılık ilanları
  3. uzmanlar uyardı
  4. Otomobil kiralama
  5. ikinci el otomobil

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