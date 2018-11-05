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Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bir türlü bitmedi! Yine gündeme geldi

Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin kaldırılmasını isteyenler taleplerini #21GunuReisKaldırır etiketiyle sosyal medya platformu üzerinden Türkiye gündemine taşıdı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 21:00
Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bir türlü bitmedi! Yine gündeme geldi

Bedelli askerlikte bir grup 21 günlük eğitim süresini tamamlayıp dönmesine rağmen, tartışmalar bitmiyor.

Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin kaldırılmasını isteyenler taleplerini #21GunuReisKaldırır etiketiyle Türkiye gündemine taşıdı.

#21GunuReisKaldırır etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Bedelli askerlik yapacak kişilerin 21 gün eğitim görmesi zorunlu kılınmıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 21:00
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