Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bir türlü bitmedi! Yine gündeme geldi
Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin kaldırılmasını isteyenler taleplerini #21GunuReisKaldırır etiketiyle sosyal medya platformu üzerinden Türkiye gündemine taşıdı.05 Kasım 2018 Pazartesi 21:00
Bedelli askerlikte bir grup 21 günlük eğitim süresini tamamlayıp dönmesine rağmen, tartışmalar bitmiyor.
Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin kaldırılmasını isteyenler taleplerini #21GunuReisKaldırır etiketiyle Türkiye gündemine taşıdı.
#21GunuReisKaldırır etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.
Bedelli askerlik yapacak kişilerin 21 gün eğitim görmesi zorunlu kılınmıştı.
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