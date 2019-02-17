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Bedelli askerliği kimler yapabilecek bedelli askerlik şartları ne? | Yeni bedelli askerlik sistemi 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı mitingde yeni askerlik sistemine dair son dakika ayrıntıları açıkladı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik ne kadar kısalacak? Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik süresi ne kadar olacak? Bedelli askerliği kimler yapacak? Bedelli askerlik şartları ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

17 Şubat 2019 Pazar 19:59
Bedelli askerliği kimler yapabilecek bedelli askerlik şartları ne? | Yeni bedelli askerlik sistemi 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de katıldığı mitingde yeni askerlik sistemine dair son dakika ayrıntıları açıkladı. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik ne kadar kısalacak? Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik süresi ne kadar olacak? Bedelli askerliği kimler yapacak? Bedelli askerlik şartları ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

Bedelli askerliği kimler yapabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni askerlik sisteminin ayrıntılarına ilişkin; ''Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'de yeni askerlik sistemine dair yaptığı açıklamalarından satırbaşları:

Yedek astsubaylık sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: "Yeni askerlik sisteminde lisan ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

İki yıllık yüksek okul mezunları ne kadar askerlik yapacak?

İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek.

Lise mezunları ne kadar askerlik yapacak?

Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.

Bedelli askerlik sistemi nasıl olacak?

Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:59
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