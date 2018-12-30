Bedel ödenmeden gönderilecek! Fenerbahçeli futbolcunun bileti kesildi
Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak transfer edilen Tolga Ciğerci ile teknik direktör Ersun Yanal'ın kararı doğrultusunda yolları ayıracak.30 Aralık 2018 Pazar 15:28
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim arasında önemli görüşmeler yaşandı. Ersun Yanal, Aatıf ve Nabil Dirar'ın affedilmesini istedikten sonra,Ali Koç ve yönetimine bir kararını daha bildirdi.
Galatasaray'dan gelmişti
Ersun Yanal'ın kararı doğrultusunda, Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak katılan Tolga Ciğerci'nin bileti kesildi.
Sakatlığına rağmen imza attırılan Tolga Ciğerci bir türlü iyileşmedi. Ersun Yanal'ın da olumsuz rapor vermesi üzerine, yönetim kararını kesinleştirdi.
Futbolcuya bedel ödenmeyecek
Devre arasında sözleşmesi feshedilecek Tolga Ciğerci'ye Sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyecek. (Türkiye)
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