Bedel ödenmeden gönderilecek! Fenerbahçeli futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim arasında önemli görüşmeler yaşandı. Ersun Yanal, Aatıf ve Nabil Dirar'ın affedilmesini istedikten sonra,Ali Koç ve yönetimine bir kararını daha bildirdi.

Galatasaray'dan gelmişti

Ersun Yanal'ın kararı doğrultusunda, Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak katılan Tolga Ciğerci'nin bileti kesildi.

Sakatlığına rağmen imza attırılan Tolga Ciğerci bir türlü iyileşmedi. Ersun Yanal'ın da olumsuz rapor vermesi üzerine, yönetim kararını kesinleştirdi.

Futbolcuya bedel ödenmeyecek

Devre arasında sözleşmesi feshedilecek Tolga Ciğerci'ye Sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyecek. (Türkiye)