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Bedavacılardan dayak yedi, işinden oldu! Güvenlik görevlisi isyan etti

Bursa'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Atmaca (30), metroda ücretsiz geçişlerine izin vermediği 2 kişi tarafından kendi copuyla bayılana kadar dövüldü.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:29
Bedavacılardan dayak yedi, işinden oldu! Güvenlik görevlisi isyan etti

Bursa'da, 2016 yılı Nisan ayında Osmangazi ilçesindeki Gökdere Metro İstasyonu'na gelen Enes Demir (26) ve Adil Kılıçarslan (27) metroya ücret ödemeden binmek istedi. Gişelerden geçen 2 kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, saldırıya uğradı. Demir ve Kılıçarslan., Atmacanın kafasına kendi copuyla 17 kez vurdu, daha sonra da tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırganlar, 'öldü' sandıkları Orhan Atmaca'yı bırakıp kaçtılar. Hastaneye kaldırılan Atmaca, tedavisinin ardından 20 gün iş göremez raporu aldı.

9 AY CEZA ALDILAR

Yaşanan kavganın ardından önce Enes Demir, ardından da Adil Kılıçarslan yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında 'Güvenlik görevlisini basit yaralamak' suçundan dava açılan Enes Demir ile Adil Kılıçarslan 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonrası işinden isitifa etmek zorunda kaldığını söyleyen güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, "Bu şahıslar bu olaydan dolayı 9 ay gibi komik bir ceza aldılar. Özel güvenlik görevlisine karşı suç işleyenler, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır. Bu noktada, basit yaralama suçuyla nitelendirilen olay, aslında, kamu görevlisine görevini yaptırmama ve direnme suçu olarak nitelendirilmeliydi. Yaşanan bu olay sonrası ciddi bir psikolojik çöküntüye uğradım. Sahipsiz ve işsiz kaldım. Ölümden döndüm ama yapacak bir şey yok, can sağlığı olsun" dedi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:29
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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş20 dk önce
    işte tc adaleşi budur
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