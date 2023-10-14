Bedava antikor: Yaş veya kuru yenilen, toprak altından fışkıran meyve! Ruslar peşine düştü

İltihaptan şekere kadar birçok hastalığa şifa olan karamuk bitkisi doğadan kendiliğinden yetişiyor. Mayhoş ve ekşimsi bir tadı olan karamuk, kaynatılarak tüketiliyor. Vücutta antikor ürettiği için birçok derde deva oluyor.

Bitkinin genelde meyvesi ve kökü kullanılsa da dikeni ve yaprağı da şifa kaynağı olduğu düşünülüyor.

KARAMUK BİTKİSİNİN FAYDALARI

Soğuk algınlığına iyi geliyor.

İltihabı iyileştiriyor.

Şeker hastalarına şifa oluyor.

Tansiyonu düşürüyor

Kalbi koruyor

Bağışıklığı güçlendiriyor

Enfeksiyon ve bakterileri de yok ediyor

KARAMUK NASIL BİR BİTKİ?

Karamuk dikenli bir meyve olduğu için eldivenlerle toplanır ve toplaması oldukça zahmetlidir. Bir ağacın toplanması 7-8 saat sürer. Meyveler toplandıktan sonra yaş ya da kuru şekilde satılır. Vişne hoşafı, üzüm hoşafı yapılarak tüketilebilir. Tatlılarda kullanılabilir. Tatlı bir ekşiliği vardır.

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GENELLİKLE RUS VATANDAŞLARI KULLANIYOR

Yurt dışında özellikle Ruslar da bu meyveyi tüketiyor. Biz nasıl pilavlarda kuş üzümünü kullanıyorsak, Rus vatandaşlarda genellikle pilavlara karamuğu kullanıyorlar.

LÖSEMİ HASTALARI DA ALIYOR

Karamuk kandaki alyuvarlara iyi geldiği için özellikle Lösemi hastaları kullanıyor. Yine idrar yolu iltihabı hastalığında da kullanılıyor.

Sağlık bilgileri sağlayıcısı Verywell; hipertansiyonu olan kişilerde yapılan bir çalışmada, kan basıncını düşürücü ilaçlarla birlikte günlük olarak karamuk meyvesinin kullanıldığını açıkladı.

KARAMUK BİTKİSİ VE MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak kullanıldığı gibi meyveleri de taze veya kurutularak kullanılır.

Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılır.

Yaprakları tat vermesi için çorba ve bulgur pilavına konur.