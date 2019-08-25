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Beceriksiz THK’ya ‘kayyım’ atansın

Türk Hava Kurumu Denetleme Kurulu’nun, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin, “Anamuhalefetin oyuncağı” dediği Türk Hava Kurumu hakkında hazırlandığı rapora Akit ulaştı. Raporda, THK’daki usulsüzlük ve beceriksizliklere dikkat çekilip, ‘kayyım atanması’ talep ediliyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:24
Beceriksiz THK’ya ‘kayyım’ atansın

28 Şubat sürecinde ve akabindeki dönemde milletin kurban derilerini adeta gasp eden, okullara gönderdikleri zarflarla öğrencilerden bile bağış talep eden, birçok taşınmazı olmasına rağmen ekonomik darboğazdan kurtulamayan THK’nın yönetim zafiyeti bizzat kurumun hazırladığı raporla gözler önüne serildi. Türk Hava KurumuDenetleme Kurulu’nun hazırladığı 8 maddelik rapor, kurumun kimlerin arka bahçesi haline geldiğinin delili niteliğinde.

Raporda, son dönemde orman yangılarında THK’nın uçaklarının neden tercih edilmediği de açıklanmakta: “Orman yangınlarının söndürülmesine ilişkin yaklaşık 35 yıldır sürdürülen 2019 yılına ait ihale yanlış süreç yönetimi nedeniyle alınamamış, kurum maddi ve manevi zarara uğratılmıştır.

Yine THK Üniversitesi Rektörü’nün 15 bin lira olan maaşının yüzde 80’lik fahiş bir artışla 25 bin liraya çıkartıldığına da dikkat çekiliyor.

Beceriksizliği ifşa edilmiş

Tüzüğe aykırı yapılanmaya gidildiği ise şu sözlerle ifade ediliyor: “THK Havacılık Vakfı Mütevelli Heyeti, THK Havacılık Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerine uygun olmayan şekilde üye atamalarının yapılmış olması... THK tüzüğüyle kurumun yönetim anlayışı ve teamüllerine aykırı biçimde şube başkanlıklarıyla bütünleşik yönetim anlayışından vazgeçilerek yaklaşık 400 şube başkanlığı ile Genel Başkanlık bağının koparılmaya çalışılması, ayrıca faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan mülki ve idari makamlar nezdinde şube başkanlıklarının yalnız bırakılmış olması” sözleriyle gözler önüne seriliyor.

Kurumun ihaleleri kaybetmesinin nedenin de yanlış yönetim anlayışı olduğunun vurgulandığı raporda, şöyle deniliyor: “Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans hizmetleri operasyonel hatalar nedeniyle önemli maddi kayıplara yol açacak şekilde yönetilmektedir. Kuduz aşısı ihalesine ilişkin yaşanan hatalı süreç yönetimi sonucu kaybedilen ihaleden sonra ikinci önemli ihalenin de kayıp edilmiş olması önemli gelir kayıplarının sonuçlarını hep birlikte ivedilikle görüşme zorunluluğu doğurmuştur.

Kötü yönetim kayıt altında

Kapadokya’da işletilen balonların da iş bilmez yöneticiler nedeniyle atıl duruma geldiği çarpıcı ifadelerle anlatılan raporun sonunda ise şöyle deniliyor: “Merkez Denetleme Kurulu ve Üyeleri tarafından THK tüzüğünün 13. Maddesi b fıkrası 1. Bendi hükmüne göre yukarda 8 maddede gerekçeleri açıklanmış olan hususlardan dolayı oy birliğiyle alınmış olan THK’nın olağanüstü genel kurul yapılması kararının THK Genel Yönetim Kurulu Toplantısına sunulmasına ve THK Genel Yönetim Kurulu tarafından işlem yapılmak üzere gündem maddesi haline getirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” 

İçişleri Bakanlığına başvuru

THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun olağanüstü genel kurula yanaşmaması üzerine Merkez Denetleme Kurulu, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak genel başkan ve iki yönetim kurulunun görevden alınmasını talep ediyor. Söz konusu talepte şu ifadeler yer alıyor: “İç İşleri Bakanlığımıza yazı yazıp genel başkanın yönetim kayyımı istediği yazıyı ilgi tutarak yapılanları arz ettik ve genel başkan ile iki yönetim kurulu üyesinin ivedilikle görevden el çektirilmelerini ve olağanüstü genel kurul yapılmasını önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettik.”

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:24
  1. 28 Şubat süreci
  2. kurban derileri
  3. THK
  4. Türk Hava Kurumu
  5. Denetleme Kurulu
  6. Türk Hava Kurumu Denetleme Kurulu
  7. THK Üniversitesi Rektörü
  8. THK Havacılık Vakfı Yönetim Kurulu Üyelikleri
  9. THK Havacılık Vakfı Mütevelli Heyeti
  10. Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans hizmetleri
  11. Kapadokya
  12. THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu
  13. İçişleri Bakanlığı

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