Beceriksiz CHP’li başkanlar bütçeyi de ulaşımı da bitirdi

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CHP’li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerindeki ulaşım eksiklikleri metropol kentlerde yaşayan milyonlarca vatandaşımızı canından bezdirdi. Liyakatsiz işe alımlar, alternatif yolların yapılmaması, metro inşaatlarının neredeyse durma noktasına gelmesi, araç filolarının yenilenmediği gibi mevcut ulaşım araçlarının bakımlarının yapılmaması ise felaketin boyutlarını daha da artırıyor. Son 3 ay içerisinde İstanbul’da, İETT’ye ait otobüsler toplamda 16 kazaya karıştı. Ankara’da ise son 15 günde EGO işletmelerine bağlı otobüslerin karıştığı kazanlar nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirirken 40 vatandaşımız da yaralandı. 1 kişinin ölümüne neden olan EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı otobüsün şoförünün kanında ise sentetik bir uyarıcı olan amfetamin saptanması denetimsizliği gözler önüne serdi.

Planlar hayata geçirilmeli

Konuya ilişkin konuşan AK Parti Erzurum Eski Milletvekili ve Ulaşım Profesörü Mustafa Ilıcalı, şunları dile getirdi: “İstanbul yollarında 500 bin araç var. Toplu ulaşım pandemiden önceki dönem seviyelerine ulaştı. Günde 6-7 milyonluk bir insan sirkülasyon var. Toplu ulaşımda kapasite artışı şart. Şoförlere eğitim verilmeli ve denetim yapılmalı. Ankara’da bir EGO şoföründe uyuşturucu çıkmıştı. Alternatif adımların atılmaması trafiği iyice zorluyor. İstanbul’da Ulaştırma Bakanlığı 100 kilometre daha metro yapıyor. Belediyelerinde yılda en az 50 kilometre yapması lazım. Mega kentler ulaşım master planlarını ivedilikle hayata geçirmeleri gerekir. Kısa vadeli çözümler hayata geçirilmeli, geçmiş dönemde yapıldığı gibi metrolar acilen bitirilmelidir.”

Toplu ulaşım felç oldu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan da, şunları ifade etti: “Yavaş dönemiyle birlikte Ankara’da toplu ulaşım da trafik de felç oldu. Adeta büyük bir kaos yaşanıyor. Trafiği rahatlatacak hiçbir adımın atılmaması da problemlerin gün geçtikçe büyümesine neden oluyor. Meclis tarafından engelleniyoruz bahanesinin de hiçbir gerçeklik payı yok.” Ankara trafiğinin acil olarak rahatlatılması gerektiğini kaydeden Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkezi noktalarda bitirilmesi gereken alt geçitler var. Kavşaklar var. Toplu ulaşımda yoğunluğun azaltılması için filonun artırılması lazım. Konya ve İstanbul yollarındaki aksaklıkların bir an önce tamamlanması lazım.”

Kazasız günleri yok

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye bağlı İETT otobüsleri iyice yoldan çıktı... Sarıyer’de iki İETT otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 yolcu yaralandı. Hacıosman Bayırı Caddesi’nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle camları kırılan arkadaki otobüsteki 3 yolcu yaralanırken, öndeki araçta da hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. İETT otobüsleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.

Ölümlü kazada İETT şoförüne 6 yıl 8 ay hapis

Öte yandan; Beşiktaş’ta 21 Nisan 2021’de İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan şoför Baki Tatlı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.