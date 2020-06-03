BEBKA’nın 2020 yılı teknik destek programı Mart-Nisan dönemi değerlendirme sonuçları açıklandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, bölgedeki kurum kuruluşların yenilik ve verimlilik, girişimcilik eko sisteminin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve turizm tanıtım yerel kalkınma fırsatları alanlarında eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı Teknik Destek Programı’nın ilk dönem sonuçları açıklandı.

BEBKA tarafından,12 Mart’ta ilan edilen ve toplam bütçesi 2 milyon 300 bin lira olan 2020 Yılı Teknik Destek Programına Mart-Nisan aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.

BEBKA tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, 2020 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan döneminde yapılan 17 başvurudan 7 tanesinin talebi başarılı bulundu.

Program kapsamında, proje başına 75 bin TL’ye kadar yüzde 100 oranında destek sağlanacağı, başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacağı belirtildi.

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında bu dönemde destek almaya hak kazanan projelerin listesine www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabileceği, 2020 Yılı Teknik Destek Programı başvuru sürecinin Mayıs-Haziran döneminde devam edeceği ve 30 Ekim 2020 tarihinde sona ereceği bildirildi.