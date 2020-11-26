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Ekonomi BEBKA, teknik destek programı kapsamında 10 projeyi daha destekleyecek
Ekonomi

BEBKA, teknik destek programı kapsamında 10 projeyi daha destekleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:00:19 -
BEBKA, teknik destek programı kapsamında 10 projeyi daha destekleyecek

BURSA (AA) - Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, bölgedeki kurum ve kuruluşların yenilik, verimlilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve turizm tanıtım yerel kalkınma fırsatları alanlarında eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yürütülen Teknik Destek Programı kapsamında 10 projeye daha destek verilecek.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, 12 Mart'ta ilan edilen ve toplam bütçesi 2 milyon 300 bin lira olan 2020 Yılı Teknik Destek Programı'na eylül-ekim döneminde sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme süreci sona erdi.

Değerlendirme sonucunda 39 başvurudan 10'u başarılı bulundu. Böylece, programa 2020 yılı içinde yapılan 109 başvurudan 43'ü teknik destek almaya hak kazandı.

Program kapsamında proje başına 75 bin liraya kadar destek verilecek. Başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayacak, talep edilen teknik destek BEBKA tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacak.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesine www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

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