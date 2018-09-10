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Bebekten farkı yok bunların...

Evde çiçek yetiştirmek hem bir zevk hem de bilgi, tecrübe meselesidir. Bebek gibi sevgi ister, bakım ister. Herbiri için özel bilgi edinme ister... Vakit ister...

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:34
Bebekten farkı yok bunların...

Su ve besin en temel ihtiyacıdır çiçeklerin. Saksııların dar ortamında besin ve su ihtiyaçlarını uzun süre karşılayamazlar.

Evinizde çiçekleri koyduğunuz yerleri; çiçeklerinizin istediği ısı ve ışık durumunu göz önünde tutarak seçmelisiniz.

Çiçeklerinizi hava akımı olan yerlere, eski tabirle cereyana koymayın. Tıpkı bizler gibi onlar da cereyanda hasta olur.

Çiçeklerinizi oldukları yerde ara sıra usul usul çevirerek, her tarafının ışıktan yararlanmasını sağlayınız.

Çiçeklerde kullanacağınız suyun içilecek nitelikte, mümkünse kireçsiz, havalandırılmış ve oda sıcaklığında olmasına dikkat ediniz.

Onları az sulamak kadar fazla sulamak da zararlıdır. Çiçeklerinizin türünü de gözönünde tutarak, toprak nemini kaybetmeye başladığı zaman lüzumu kadar sulama yapınız.

Saksılarını her yıl, en geç 18 ayda bir; bir boy büyütmelisiniz.

Sulamayı akşam saatlerinde yapınız.

Afrika Menekşesi gibi tüylü yapraklıları suya hassas olan çiçeklerin yapraklarına su değmemesine dikkat ediniz.

Yerini sevmiş, büyüyen, gelişen çiçeklerin yerini değiştirmeyiniz.

Çiçeklerinizin aşırı sıcak, aşırı soğuk, kuru ve nemsiz ortamlarda çabuk bozulacağını unutmayınız.

Çiçek açan süs bitkileri; açelya, onbiray, çanta, sıklamen gibi çiçeklerin 20 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda çiçeklerini dökeceğini unutmayınız.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:34
  1. çiçek yetiştirme
  2. çiçek beslerken dikkat edilmesi gerekenler

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