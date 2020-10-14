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Aktüel Bebeklikte antibiyotik kullanımı, çocukluk obezitesi riskini artırabilir
Aktüel

Bebeklikte antibiyotik kullanımı, çocukluk obezitesi riskini artırabilir

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:43:43 -
Bebeklikte antibiyotik kullanımı, çocukluk obezitesi riskini artırabilir

ANKARA (AA) - Bebeklikte antibiyotik kullanımının çocukluk obezitesiyle ilişkisi belirlendi.

Korea Biomedical Review sitesinin haberine göre, Seul Ulusal Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Prof. Park Sang-min ve ekibinin yürüttüğü araştırma, bebeklerde antibiyotik kullanımının, çocukluk obezitesine yol açabileceğini gösterdi.

Araştırma çerçevesinde 2008-2012 yıllarında bebekken sağlık kontrolünden geçirilen 31 bin 733 çocuk gözlemlendi ve doğumdan sonraki ilk 24 ay içinde antibiyotik kullanımının çocukluk obezitesi üzerindeki etkisi analiz edildi.

Bu dönemde ne kadar çok antibiyotik kullanılırsa obezite riskinin o denli arttığını tespit eden uzmanlar, ilk antibiyotiğini ilk 6 ay içinde alan çocuklarda obezite olasılığının, 18 ila 24 aylıkken alanlara göre yüzde 33 daha fazla olduğunu bildirdi.

Çalışmada, bebekken en az 5 kez antibiyotik tedavisi alanların obezite riskinin, sadece bir kez antibiyotik kullananlardan yüzde 42 daha yüksek olduğu görüldü.

Uzmanlar, bağırsak florasının antibiyotik kullanımı sonucu hasar gördüğüne, bunun da obeziteyi tetiklediğine işaret ederken, Profesör Park, "Bu çalışma, antibiyotik kullanımı ile çocukluk obezitesi arasındaki bağlantıyı 30 binden fazla kişiyle geniş örneklemde ortaya koydu." değerlendirmesini yaptı.

Çocukluk obezitesinin, yüksek tansiyon, diyabet, hiperlipidemi ve metabolik sendroma yol açabileceği, çocukken obez olan her 3 kişiden birinin, yetişkinlikte de bu sorunla mücadele ettiği vurgulandı.


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