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Bebeklerini emzirme süresi açısından birinciyiz

9 ülkede yaklaşık 2700 anne arasında yapılan Bağışıklık Araştırması sonuçları ülkemiz ve annelerimiz için gurur verici oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 20:43
Bebeklerini emzirme süresi açısından birinciyiz

Annelerin ‘bağışıklık sistemi ve anne sütü’ ile ilgili bilgilerini görmek amacıyla yapılan araştırmaya göre Türkiye’de annelerin % 98’i bebeklerini anne sütüyle beslerken, İrlanda’da da bu oran sadece % 39.

Araştırma Fransa, İtalya, Endonezya, Hollanda, Polonya, İngiltere, Avusturya, Türkiye ve İrlanda’da yapıldı.

Bağışıklık Araştırması, değişik ülkelerdeki anne sütü ve ek gıda kullanımı konusunda ilginç farklılıkları gösterdi.

Annelerimizin bebeklerini emzirmek konusundaki özenli yaklaşımı, araştırma sonuçlarında kendini gösterdi.

Anne sütü kullanımında en yüksek oran % 98 ile Türkiye’de iken, Türkiye’yi % 94 oranıyla Endonezya takip etti.

Bu oranlar, anne sütünün bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bebeği hastalıklardan korumak konusunda annelerimizin herkesten bir adım önde olduğunu gösterdi.

Türkiye’de bebekler ortalama 10 ay boyunca anne sütü ile besleniyor. Bu süre İrlanda’da 4,5 ay

Fransa’da 4 ay

Hollanda’da 4,2 ay

İngiltere’de yaklaşık 5 ay...

Oysa günümüz tıbbı, gerek annenin sağlığı ve gerekse bebeğinin bağışıklık sisteminin güçlü olması açısından bebek 2 yaşına gelinceye kadar emzirmeye devam etmelerini öğütlüyor.

Emziren annelerde meme kanseri son derece düşük oranda görülüyor.

Bebek, anne karnındayken annesinin koruması altında.

Bağışıklık sistemi doğduğu andan itibaren gelişmeye başlıyor ve bu gelişim hayatın ilk yıllarında devam ediyor. Anne sütü bu noktada çok büyük önem taşıyor; bebeği hastalıklara karşı koruyor ve bağışıklık sisteminin gelişimini destekliyor. Araştırma, annelerimizin anne sütü konusundaki bu bilince sahip olduğunu gösteriyor.

Annelerimiz, bebeklerinin bağışıklık sisteminin güçlü olduğunu düşünüyor. Ancak bebeğin yaşı küçükse bağışıklık sistemi konusunda daha dikkatli davranıyor, üç yaşına kadar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini yeterince bilmiyor.

Ayrıca ıkınarak doğum yapmış anneler, bebeklerinin bağışıklık sistemini daha çok düşünüyor.

İtalya % 87

Polonya % 86

Avusturya % 84

İngiltere % 81

Hollanda % 69

Fransa % 66

İrlanda % 39

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 20:43
  1. emzirme
  2. araştırma
  3. emzirme süresi
  4. dünya

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