Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?

Meyvelere 4. aydan itibaren başlanabilir. Başlangıç aşamasında meyvelerin suyu tercih edilmelidir. Yine meyve seçimi önemli bir noktadır. Alerjen olmayan ve gaz yapmayan meyveler verilmelidir.

İlk aşamada elma, armut, şeftali ve kayısı en uygun meyvelerdir. Portakal, mandalina, kivi hem gaz hem alerji riski taşıdığından tercih edilmemelidir. Yine muz bebeklerin en sevdiği meyve olmasına rağmen sindirim sistemleri uyum sağlayana kadar kabızlık sorunu yaşamamaları için azar azar verilmeli, miktar gün gün arttırılmalıdır.

Meyveler A, C vitamini ve fruktoz şekeri içerirler. Meyvelerin %80’i sudur. Bu yüzden yeterli kalori barındırmadıkları için ara öğün olarak verilmelidir.

Yukarıda başlangıç meyvesi olarak belirlediğimiz meyveler güzelce yıkanır, kabukları ince şekilde soyulur. Cam rendede rendelenir. Bebeklerde özellikle cam rende tercih edilmelidir. Bu tercih meyvelerin vitaminini koruyacaktır.

Meyvelerin rendelenmesinden elde edilen püre, temiz bir tülbentle süzülür ve bebeğe verilir. Alıştırma aşamasında annelere tavsiyemiz her hafta birer meyve denemeleri ve bebeğe alışması için zaman tanımalarıdır.

Bebeğe, meyve sularına tam alışması için aşağı yukarı bir aylık süre tanınmalıdır. Bu sürenin geçmesinden sonra meyve pürelerine geçiş yapılabilir. Meyve püresini yukarıda anlattığımız gibi meyveleri yıkayıp soyduktan sonra yine cam rende yardımıyla rendeleyip tamamlayabiliriz.

Meyveleri ister teker teker ister iki üç meyveyi karıştırarak püre haline getirebiliriz. Örneğin, elma ve şeftali ikilisi hoş bir tat oluşmasını sağlar. Ayrıca yaptığımız pürelerin içine bir iki tane bebek bisküvisi eklenebilir. Bu, hem tadını güzelleştirecek hem de tokluk hissi verecektir.

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