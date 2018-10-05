Bebeklerde rota virüsüne dikkat!

Rota virüsü bebeklerde ve çocuklarda sık görülen bir virüstür. 6 – 24 ay arasında yoğun ishale, mide ve bağırsak iltihaplarına neden olan rota virüsü, etkili tedavi şekilde edilmediğinde, bebek ve çocukların sağlığına ciddi zararlar verir.

Rota virüsünün neden olduğu enfeksiyonlarda hastalık 10 güne kadar devam edebilir. 1-3 gün arası kuluçka dönemi olduğu gibi, kuluçka döneminin ardından kusma ve ishal görülür.

0-5 yaş aralığındaki çocukların hemen hepsi rota virüsü nedeniyle hastalandığı gibi, virüs bazı çocuklarda birden fazla defa görülebilir.

ROTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Rota virüsünün neden olduğu hastalığın kuluçka süresi 1-3 gün arasındadır. Bu süre sonunda, çocukta hafif ateş ve kusma görülebilir. Daha sonra karın ağrısı ve bol su gibi ishal başlar. Rota virüsü bulaşan çocuklarda dirençli iştahsızlık görülür. Bu durum da çoğu zaman, çocuğun yeterli sıvı almamasına sebebiyet verebilir.

Ateş ve kusma belirtileri genellikle 2 gün içerisinde geçer. Ancak ishal bazı durumlarda 10 güne kadar devam edebilir. İshal sırasında ise üst solunum yolu enfeksiyonları görülebilir.

Rota virüsünün çocuklarda en yaygın görülen belirtileri şunlardır:

Kusma ve bol sıvılı ishal,

Hafif ateş,

Dirençli iştahsızlık,

Karın ağrısı,

Burun akıntısı ve öksürük

ROTA VİRÜSÜ NASIL ANLAŞILIR?

Beş yaşından küçük çocuklarda; ateş, kusma ve iştahsızlık belirtilerinin görülmesi, rota virüsü bulguları arasında yer alır. Ancak hastalığın tam olarak teşhis edilebilmesi için rota virüsü testi uygulanması gereklidir. Rota virüsü, genellikle kısa sürede ve kolay bir şekilde tespit edilebilir. Teşhisin ardından ise etkili tedavinin başlaması gerekir.

Bebeklerde ve çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen rota virüsünün tedavisi için antibiyotik kullanımı faydasızdır. Bu hastalığın bilinen etkili bir tedavisinin olmaması, özellikle az gelişmiş ülkelerdeki çocuk ölümlerinin artmasına yol açabilmektedir.

ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BEBEKLERDE ROTA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Bebeklerde rota virüsü tedavisi için anne sütü oldukça etkilidir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, anne sütüne devam edilmesi gerekir. İshalin şiddetine göre, şeker ve tuz solüsyonları da kullanılabilir. Sıvı kaybını dengelemek için kullanılan solüsyonlar, doktor tavsiyesi durumunda alınmalıdır.

Anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda, ishalin etkilerini azaltmak için, yoğurt, patates, muz, pirinç lapası gibi gıdaların tüketilmesi önerilir. Besinlerin az miktarda sık sık verilmesi, bağırsaktaki emilimi artıracağından, iyileşme sürecine olumlu etkide bulunur.

ROTA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YOLLARI

Rota virüsünün neden olduğu sağlık sorunlarından korunmak için en etkili tedbir aşı olmaktır. Ancak bebeklik dönemindeki aşı programında, rota virüsü aşısı yoktur. Risk altında bulunan bebekleri, rota virüsünden korumak için, aşı yapılabilir. Bunun yanı sıra, ellerin sık yıkanması, temiz gıdalar ve temiz su tüketimine dikkat edilmesi gereklidir. Çocuğun yaşam alanlarının temizliğinin iyi yapılması da korumada oldukça önemlidir.

Bebekleri ve çocukları rota virüsünden koruyabilmek için, çocukların bulunduğu ortamlarda hijyene dikkat etmek, bebeklerin bakımını etkili şekilde yapmak ve çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak oldukça önemlidir.