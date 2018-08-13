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Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?

Bebeklerde kabızlık belirtileri nelerdir? Bebeklerde kabızlık görülmesi halinde neler yapılabilir?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:23
Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?

BEBEKLERDE KABIZLIK BELİRTİLERİ

Karın bölgesinde sertlik

İştah kaybı

Kokulu kaka

Ağlama ve huzursuzluk

Kaka yapmadan önce ağrı, hırçınlık

Kuru, sert ve topaklanmış kaka

Anne sütüyle beslenen bebeklerde kabızlık olma ihtimali daha azdır. Çünkü anne sütünün sindirimi daha kolaydır. Anne sütü motilin denen hormonu içerir. Bu hormon bebeklerin bağırsak harekelerini artırarak, daha sık kaka yapmasını sağlar ve bu sayede anne sütü ile beslenen bebeklerde kabızlık daha az görülür.

Bebekler katı besinlerle tanışmaya başladığı sırada, bağırsakları bu besinleri sindirmeye hemen başlayamayacağı için daha sık kabız olurlar. Bu dönemde bebeklerin kaka yapma sıklığında ve kakasının sertliğinde değişiklikler olabilir.

Ek gıdaya geçerken bebeklerin beslenmelerinin bol su ve yüksek lifli gıdalarla içermesi de bebeklerde kabızlık görülme riskini azaltır. Örneğin; püre veya ezilmiş elma, havuç, kayısı, frambuaz, çilek gibi..

Bebeklerde kabızlık sorununun oluşmaması için diğer bir seçenek ise onlara bol su verilmesi ve onların sulu gıdalarla beslenmesidir. Bebeklere verilen 30-60 ml kaynatılmış ve soğutulmuş su, onların dışkılamasına yardım edecektir. Bebeklerin bol sıvı tüketmesi, kakalarının yumuşak olmasını ve kolay çıkmasını sağlarken, sıvı kaybı ise sert, kuru ve zor çıkan kakaya neden olur.

BEBEKLERDE KABIZLIK GÖRÜLMESİ HALİNDE NELER YAPILABİLİR?

Bebeğin bacaklarıyla dairesel hareketler yapın. Böylece kakalarının da bağırsakları boyunca hareket etmesine yardımcı olun.

Göbek deliğinden başlayarak karnın dışına doğru, saat yönünde ve tersi yöne, bebeğinizin karnına masaj yapın. Bebeğin bu durumdan rahatsız olduğunu anlarsanız durun ve daha sonra tekrar deneyin.

Sıcak banyo, bebeğin dışkısını daha kolay atmasına yardım edebilir. Ayrıca banyo sırasında onun karnına masaj yapmak da faydalı olabilir.

Anüsün dış tarafına krem veya vazelin sürmek de onun kakasını yapmasını kolaylaştıracaktır.

Bebeğinizin kabız olduğunu düşünüyorsanız, konuyla ilgili doktorunuza danışabilirsiniz. Bebeklerde kabızlık, gıda alerjisi veya gıda zehirlenmesi gibi hastalıkların işareti de olabilir. Daha ciddi durumlarda ise metabolizma bozukluğunun veya doğuştan gelen bir hastalığın belirtisi olarak da kendini gösterebilir. Bu nedenle bebeklerde kabızlık ciddiye alınmalı ve durum devam ediyorsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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