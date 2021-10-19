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Kadın - Aile Bebeklerde ek gıdaya geçiş nasıl olmalı?
Kadın - Aile

Bebeklerde ek gıdaya geçiş nasıl olmalı?

Bebeklerde ilk 6 ayda ana besin ihtiyacı anne sütüdür.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 18:59:00 -
Bebeklerde ek gıdaya geçiş nasıl olmalı?

Bebeklerde ilk 6 ayda ana besin ihtiyacı anne sütüdür. Bebekler, 2 yaşına kadar anne sütüne ihtiyaç duyarlar ama ilk 6 ay sonra ek besinlerde takviye edilmelidir. Aksi halde bebek yeterli besini alamaz. Ek gıdaya geçiş sürecinde dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar söz konusudur. Örneğin ek gıda hiçbir zaman anne sütünün yerini almamalıdır. Ayrıca verilen ek gıdaların hijyenik, kaliteli ve yeterli oranda olmasına da özellikle dikkat edilmelidir.

Ek gıdaya geçerken özellikle dikkat edilmesi gerekenler;

-Ek gıdaya başlarken bebeğinizin ilk defa ek bir gıda ile tanıştığını unutmayın. Bu yüzden her yeni gıdaya başlarken, o gıdadan bir tatlı kaşığı verip bu miktarı zamanla arttırabilirsiniz.

-Ek gıdaya tek çeşit ile başlanır.

-Bebeğiniz için uygun tariflere tuz ve şeker eklememelisiniz.

-Ek besinlere geçilirken; elma, şeftali, armut gibi meyveler ile patates, havuç ve kabak gibi sebzelerin püresi ve suyu tercih edilebilir.

-Bir iki kaşık ek gıda verdikten sonra bebeğinize anne sütü verin.

-Bebeğiniz ek gıdaları ısrarla dışarıya doğru itiyorsa ve yutmuyorsa henüz hazır değildir. Bu çok normal durumdur. Bu durumda kaşık yerine parmağınızla yedirmek de çözüm olabilir.

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