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Bebeklerde bağırsak tıkanması

Bağırsak tıkanması bebeklerde binde bir olur. Fakat hep esef etmez miyiz böylesi binde birin, bizim bebeğimizin başına gelivermesine..

09 Ekim 2018 Salı 15:08
Bebeklerde bağırsak tıkanması


Tıkanma bağırsakların herhangi bir yerinde olabilir.

Eğer tıkanma mideye yakınsa en belirgin semptom, beslenme kesilse bile inatçı olmaya eğilimli nitelikte bir kusmadır.

Sıklıkla 4 – 12 ay arasında, sağlıklı ve iyi beslenmekte olan erkek çocuklarında görülür.

Çocuk uykusunda şiddetli karın ağrısı nedeniyle uyanır.

Ağlar ve kusar sonra bir sonraki atağa kadar düzelmiş gibidir.

Tekrarlayan atakta çocuk dizlerini karnına çeker.

Her ağrı atağında rengi soluklaşır, terler.

Belirgin derecede karnında şişlik gelişir, bitkin hale gelir.

Önceleri yediklerini içerir tarzda sonrasında sarı- yeşil kusar.

Vişne jölesi şeklinde kanlı kaka yapma görülür.

Eğer teşhis konamazsa ve tedavisi yapılamazsa hasta genellikle 2 – 5 gün içinde sıvı kaybı ve bağırsak tıkanıklığından dolayı ölür.

Bağırsak tıkanması halindeki çocuğun safralı kusmuğu atılmamalı doktora gidilirken beraber götürülmelidir. Çünki doktorun onu görmesi gerekecektir.

Bağırsak tıkanması olan bir bebek genel olarak altını kirletmez, fakat mekonyum dışkısı, eğer tıkanma mideye yakın bir bölgede ise bebeğin doğduğu ilk gün dışarı çıkabilir.

Tıkanma tam ya da kısmi olabilir. Eğer bebeğin kısmi bir tıkanması varsa, belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir.

Hekim, bebeğinizde bağırsak tıkanmasından kuşkulanırsa karın bölgesinin röntgenini çektirecektir.

Tedavisi: Erken dönemde başvurularda hava ile reduksiyon denenebilir. Geç dönemde gelen olgularda cerrahi müdahale yapılması gerekir.

Tedavi tıkanıklığın cinsine bağlı olarak değişir. Tam bir tıkanıklık, ağır komplikasyonları önlemek için acilen ameliyat gerektirir. Her ne kadar kısmi tıkanıklığı olan bir bebek haftalarca sağ kalabilir ise de kısmi tıkanıklık için de çoğunlukla bir ameliyat gereklidir.

Çok küçük tıkanıklıklar ameliyat gerektirmeyebilir.

Teşhis çabuk konduğunda ve uygun tedaviye başlandığında, çoğu bebekler ameliyata iyi tolerans gösterirler ve tamamıyla iyileşirler.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:08
  1. bebeklerde bağırsak tıkanması
  2. belirtiler

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