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Bebekler neden kulağını kaşıyor?

Bebeğiniz kulaklarını kaşıyor veya onlarla sürekli oynuyorsa, ‘Acaba çocuğumun kulağında bir ağrı ya da rahatsızlık mı var?' sorusu aklınıza takılabilir.

11 Kasım 2018 Pazar 16:06
Bebekler neden kulağını kaşıyor?


Bir yaşından küçük bebekler ağrının yerini tam olarak belirleyemez. Ağrı, kaşıntı veya benzeri rahatsızlık veren bir belirtinin, kulağın içinden mi yoksa dış çevresinden mi kaynaklandığını tam olarak kestiremezler. Dolayısıyla kulağın içinden kaynaklanan bir ağrı yüzünden de kulaklarını kaşıyor olabilirler.
Fakat diş çıkarma bebeklerde kulak kaşıma sebeplerinin başında gelir.

Bebeğiniz diş çıkarırken de kulaklarını kaşıyabilir, çekiştirebilir ve hatta tırmalayabilir.

Bebeğin Banyosu

Banyo sonrası kulakta sabun ya da şampuan kalması bebeğin kulaklarını kaşındırabilir. Önlem olarak bebeğin kulak kanalının sabun veya şampuandan sakınılması gerekir.

Çocuğun kulaklarında şampuan kalıntısı kalmasın diye kulakları kulak çubuğuyla gereğinden fazla temizlemeyin. Bu kez de koruyucu kulak derisi tahriş olabilir ve bebeğin kulağında daha kolay enfeksiyon oluşur.

Dış Kulak Yolu İltihabı

Banyo sırasında kulak kanalına su kaçması sonucu dış kulak yolu iltihaplanabilir. Ya da pamuklu kulak çöpünün kulak yolunu tahriş etmesi ile koruyucu cilt tabakası zarar görür ve bakterilerin büyümesi için elverişli bir ortam oluşmuş olur. Bu bakteriler de enfeksiyonu oluşturur.

Ek olarak bebeğiniz emzirme sırasında ağlayabilir çünkü emme ve yutkunma hareketleri, tıkalı kulaktaki basıncı etkileyerek ağrı yapabilir. Tıpkı bir uçak yolculuğu sırasında tıkanan kulağınızın açılırken size rahatsızlık vermesi gibi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:06
  1. Ağrı
  2. bebek
  3. kulağını kaşıyan bebek

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