Bebekler nedenemmek istemez?



Bazen bebekler aç olmalarına rağmen memeyi reddeder, emmez, gelen sütü yutmaz ya da zayıf emer, sürekli ağlarlar. Peki bebeklerin emmemesinin sebepleri nelerdir?

Annenin stresli olması

Anneler özellikle bebeğini emzirmeden önce sakinleşmeli, rahat ve huzurlu bir ortamda bebeği emzirmelidir. Bu anlardan bebeğinizin de keyif alabilmesi için sessizlik önemlidir. Bebeğiniz emerken aniden ortaya çıkan yüksek seslere tepki verebilir.

Bebeğin ağzında pamukçuk olması

Bu bir mantar enfeksiyonudur. Genelde yeni doğan bebeklerde görülen bir hastalık olmasına rağmen, bir yaşına kadar olan çocuklarda da sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda uzman bir hekimden yardım alınmalıdır.



Bebeğin burnunun tıkanması

Emerken burnundan nefes alamayan bebek memeyi bırakarak ağzından nefes almaya çalışır ve anneyi emmek istemez. Doktorun önereceği burun damlası kullanılmalıdır.



Annenin yediği besinlerin sütünün tadını etkilemesi

Annenin tükettiği gıdalar veya içecekler sütün tadını etkileyebilir veya bebekte olumsuz etkilere yol açabilir.



Baharatlı, acılı, sarımsaklı gıdalar anne sütünün tadını değiştirebilir; çay, kahve çikolata tüketimi bebekte huzursuzluk, uykusuzluk gibi belirtilere yol açabilir.

Lahana, kuru fasulye gibi bazı gıdalar ise bebekte gaz şikayetlerini artırabilir.

Bu gibi durumlarda annenin sütü sağılarak boşaltılmalıdır. Bebek birkaç saat sonra yeni sütle tekrar emzirilmelidir.



Yanlış emzirme pozisyonu ve tekniği uygulama

Bebek, emzirme anında memeyi tutması için başından itilirse, direnç gösterir ve tepki olarak da memeyi reddeder.

Bebeğin diş çıkarma döneminde olması

Sağlıklı bir bebeğin dişleri ortalama 6-7 aylıkken çıkmaya başlar. Bebeğinizin damaklarıyla diş etleri şiş ve kızarık ise diş çıkarıyor demektir. Bu süreci rahat atlatabilmek için ona oturur pozisyondayken dişlerini kaşıyabileceği soğuk ve steril malzemeler verebilirsiniz. Bebekler bu süreçte de diş etleri acıyacağı için emmeyi reddedebilir.

Emzirme saatlerinin değişmesi

Bebekler alışkanlıkları değiştiğinde tepki verir. Bu yüzden emzirme saatlerinin değişmesi bebekleri etkileyebilir.

Annenin ikinci bebeğe hamile olması

Annenin yeniden gebe kalması durumunda salgılanan hormonlar nedeniyle sütün tadı değişebilir ve bebek memeyi reddedebilir.

Sütün yetersiz olması

Bebekler mide hacimleri küçük olduğundan az ve sık emerler. Ancak anne sütünün miktarı bebekleri etkileyebilir. Sütün yeterli olup olmadığını belirlemedeki en önemli etken, bebeğin kilosunu takip etmektir. Bebekler emdikçe annenin sütü çoğalır ve onun ihtiyacını karşılar. Ama yorgunluk, stres, hastalık gibi bazı durumlarda sütünüzün gelmesi yavaşlayabilir. Bu durumlarda annenin şefkatli olması gerekir.

Biberon etkisi

Bebek ara sıra biberonla besleniyorsa bir süre sonra katkı maddeli mamaların alışkanlık yapan özelliği sebebiyle anne sütünü emmeyi reddedebilir. Reklamlara aldanmayın, bebeğinizi mümkün olduğunca mamalardan uzak tutun..

Bebeğin enfeksiyon geçirmesi

Bebeğin emmekten kaçınmasının bir başka sebebi de geçirmekte olduğu enfeksiyon olabilir. Bebeğin iştahsızlığı yanında ateş, öksürük, kusma, ishal gibi bulgular varsa mutlaka doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Kulak ağrısı

Emme sırasında bebeklerde kulak ağrısı artabilir, bu da bebeği huzursuz eder ve iştahsızlık yaratır.

Annenin doğal kokusunun bozulması

Annenin kullandığı parfümün kokusu ya da sigara içiyor olmasından kaynaklanan nikotin kokusu bebekte huzursuzluk ve iştahsızlık sebebi olabilir.