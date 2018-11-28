Bebekler kışın ishal olmaya yakındır



İshal, çocukluk döneminde ağır seyreden ve uygun tedavi yöntemleri uygulanmadığında çocuğun büyümesi ve gelişmesini ciddi şekilde etkileyen bir hastalıktır. Enfeksiyona bağlı görülen ishaller oldukça yaygındır. İshal 7-10 gün arasında devam edebilir. Kusma, iştahsızlık ve ateş gözlenebilir. Genellikle kış mevsiminde rastlanır.

İshalli çocuğa su verilmez, ishalli çocuk anne sütü almaz gibi yanlış inanışlar çocuğun vücut sıvısının azalmasına ve buna bağlı sağlık sorunlarına sebep olur.

İshalli çocuk mutlaka ağızdan beslenmeye ve sıvı almaya devam etmelidir. Eğer anne sütü alıyorsa, bebek sık sık emzirilmelidir.

Yiyecek olarak ilk tercih edilmesi gereken besin yoğurttur. Probiyotik ürünlerinde ishal süresini ve şiddetini azalttığı bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Yoğurt, yoğurt çorbası ve ayran olarak çocuğun beslenme programında yer alabilir.



Şeker, barsak hareketleri üzerinde olumsuz etki yapacağından ötürü AST sıvısı içerisinde yer alan şeker dışında çocuğa şeker verilmemelidir. Yüksek yağlı besinler de şeker ile aynı sonucu vererek ishal süresinin uzamasına sebep olur. İshal süresince çocuğa çiğ sebze-meyve, kuru baklagil ve kepekli tahıllar verilmemesi daha uygun olacaktır.