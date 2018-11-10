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Bebekler ışıkta mı karanlıkta mı uyumalı?

Bebekler uyurken ortam nasıl olmalı? Karanlık mı ışıkta mı olmalı?

10 Kasım 2018 Cumartesi 21:58
Bebekler ışıkta mı karanlıkta mı uyumalı?

GECE LAMBALARINI SÖNDÜRÜN

Melatonin, beyin tarafından özellikle geceleri salgılanan bir hormondur ve "karanlıklar hormonu" olarak da bilinir. Temel görevi vücudun biyolojik saatini koruyup, ritmini ayarlamaktır.

Bunun haricinde büyümeyi artırıcı, hücreleri yenileyici, bağışıklık sistemini düzenleyici, anti-oksidan ve ergenliği başlatıcı etkileri bulunmaktadır. Bu hormonun üretimi ve salınımı karanlık ile başlar, aydınlık ile sona erer. 23.00 - 05.00 saatleri arasında salgılanan melatonin en yüksek değerlerine 02.00-04.00 saatleri arasında ulaşır. Melatoninin sentezi ve salınmasını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden en önemlisi ışıktır. Işığı sevmeyen, ışıkla varlığında sentezi engellenen melatonin için çocukların uyuduğu odalardan gece lambalarını kaldırmak gerekmektedir.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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