Bebekler anne karnında da duyuyor



6 aylıkken başını sesin geldiği tarafa çevirir.

Bebeğin işitip işitmediğini anlamak için göremeyeceği biryerde çıngıraklı oyunak, zil gibi eşyalarla ses çıkarılır. Bebek işitiyorsa 3-4 aylıktan sonra sesin geldiği yere başını çevirir.

8-9 aylıkken birçok kelimeyi anlar. 11-12 aylıkken birkaç kelime söyler. 21-24 aylıkken kısa cümle, 3 yaşında uzun cümle yapar.

Britanya Bilim Akademisi’nde yapılan bir çalışma 6 aylık bir bebeğin bile birçok kelimeyi anlayabildiğini ortaya koydu. Ama bunun öncesi var. Bebek anne karnında iken bile annesinin sesine tepki veriyor.

Araştırmayı yürüten psikologlar Elika Bergelson ile Daniel Swingley 33 bebeği anneleriyle birlikte vakit geçirirken gözlemledi. 1 yaşından küçük bebeklerin annelerinin ismini tekrarladığı objeleri gözleriyle odanın içinde tarayıp bulduğu gözlendi.

Bergelson konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ebeveynler bebekle yetişkin bir insanla konuşuyormuş gibi iletişim kurarsa, onların dil gelişimine büyük katkı sağlayabilirler.”

Anne karnında bebek hangi sesleri duyar?

Bebek özellikle tiz sesleri duyar. Kalın sesleri de duyar ama çok iyi algılamayabilir. Bu, bebeğin kulak yapısının az gelişmiş olmasıyla alakalıdır. Bir taraftan rahim duvarının sesleri az geçirir olmasıyla ilgilidir. Bu koruyucu bir şeydir. Bebek doğduktan sonra da daha iyi duyabildiği ses, anne sesidir. Babalar da daha ince sesle konuşurlar bebekle. Bu demektir ki bilinçaltı olarak kadın sesinin daha iyi duyulduğunu biliyoruz.

Hamileliğin 16’ncı haftasında çocuğun kulakları duymaya başlar. 32’nci haftaya gelindiğinde duyduğu sesleri hatırlayabilme ve ona göre tepki gösterebilme kabiliyetine sahip olur. Zaten 32’nci haftadaki bebeğin beyin gelişimi, aynen yeni doğan gibi tamamlanmış olur.

Soru mu şimdi diyeceksiniz ama, anne karnındaki bebekle anne arasında duygusal bir bağ var mı?

Evet, olmaz mı...

Bebek, anne karnına düştüğü andan itibaren anne karnına bazı hormonlar salgılanmaya başlıyor. Böylece anne, anne olma hazırlığına başlamış oluyor.



İkinci önemli hazırlanma, bebek hareketleri başladığı andan itibaren oluyor.

Hamileliğin 32’nci haftasında bebek anneye bilinçli olarak tepki vermeye, söylediklerine tepkiyle cevap vermeye başlıyor.



En nihai ve en güçlü bağ, anne bebeği kucağına aldığı andan itibaren başlıyor.

Bebek, hamileliğin 16’ncı haftasında işitme yeteneği edindiği zaman ilk duyduğu ses annesinin kalbi, ilk gördüğü şey rahim içi, yani güvenli bir ortam, dokunma hissi başladığında dokunduğu ortam annesinin karnıdır. Yani bebek için en büyük gerçek annedir. O yüzden de doğduktan sonra ağlayınca babaya gittiğinde de sakinleşir ama annesine gittiğinde daha kolay sakinleşir. Çünkü rahim içindeyken hissettiği gibi güvenli ortamı bulmuş olur. Bu arada anne kokusunun son derece önemli olduğunu hatırlatalım. Hiç kimse ölünceye kadar anne kokusunu unutmaz..