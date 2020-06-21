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Aktüel

Bebek Sahili’nde deniz keyfi

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin devam ettiği İstanbul’da normale dönüşün üçüncü hafta sonunda, Bebek Sahil’e akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:01:52 -
Bebek Sahili’nde deniz keyfi

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin devam ettiği İstanbul’da normale dönüşün üçüncü hafta sonunda, Bebek Sahil’e akın etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise denizde keyif yaptı. Yoğun olan sahil drone ile havadan görüntülendi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin normalleşme adımlarıyla devam ederken güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Bebek sahiline akın etti. Sabah erken saatlerde sahile gelen bazı vatandaşlar, yürüyüş yaparken bazıları da alanda balık tuttu. Güzel havayı fırsat bilenlerin yüzdüğü sahil drone ile havadan görüntülendi.


“Kısıtlamalar da bitti artık daha sık geliriz”


Sahile yüzmeye gelen Murat Kargı, “Sürekli sahile yüzmeye geliyoruz çok güzel burası. Kısıtlamalar da bitti artık daha sık geliriz. Dün kısıtlama vardı bugün yok, biz de buraya geldik keyif yapıyoruz” dedi.


“Dün kısıtlamadan dolayı balık tutmaya gelemedim bugün geldim”


Havanın çok güzel olduğunu söyleyen Şenol Köksal, “3 aydır evdeyiz daha yeni yeni çıkıyoruz. Dün kısıtlamadan dolayı balık tutmaya gelemedim bugün geldim. Hava da çok güzel” şeklinde konuştu.

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