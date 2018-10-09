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Bebek odası hazırlarken...

Bebek odası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri derledik...

09 Ekim 2018 Salı 16:15
Bebek odası hazırlarken...

Bebeğinizin odasında uzun tüylü ve sentetik halı veya peluş tipi şeyleri yere sermeyin. Bunlar alerjik hastalıklara sebeptir. İçlerinde gözle görünmeyen akarlar “mayt” barındırır. Odadakı halı kısa tüylü, kolay yıkanabilen ve kaymayanlardan olmalı.

● Bebeğinizin odasında kaygan olmayan ve cila uygulanmayan bir zemin olmalı. Ahşap parke, ısı yalıtımı açısından da idealdir. Seramik ve taş zemin olmamalı.

● Bebeğinizin odası kendi odanıza yakın, sessiz ve sakin olmalıdır.

● Beşik seçerken, tabanının düz ve sert olması, kenar yüksekliğinin 25-30 cm olması önemlidir.

● Üstüne kolay çıkabileceği türden mobilyaları pencere önüne yerleştirmemeye özen gösterin. Pencere kilidi bulundurun. Pencere önüne tırabzan engel yaptırın.

● Havalandırması kolay ve odanın sıcaklığı yaz ve kış aylarında sabit 20 derece olsun..

● Yatağını radyatör ve pencerelerden daha uzakta yaparsanız; perdeyi açtığınızda, güneş ışığı doğrudan gözüne girmez ve ayrıca sıcaklık bebeğin burnunda kuruluk yapmaz.

● Yastık ve şilte için ergonomik ölçülere göre seçimler yaparsanız bebeğinizin rahatını sağlamış olursunuz. Özellikle antistatik ve nefes alan malzemeleri tercih edebilirsiniz.

● Minikleri klimadan sakının. Onların odasında üstü açık piriz bulunmamalı. Uzatma kablosu kullanılmamalı.

● Odadaki çekmecelerde, ilaç drajeleri veya misket ve düğme benzeri objelere ait kutular, kavanozlar bulundurulmamalı.

● Keza makas gibi, örgü şişi veya örgü yumakları unutulmamalı..

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:15
  1. bebek odası
  2. bebek odasında bulunmaması gerekenler

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