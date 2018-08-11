0553 313 94 23

Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Bebek nevresimi seçerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte bebek nevresimi seçerken dikkat etmeniz gereken hususlar...

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:01
Bebek nevresimi seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Bebeğinizin huzurlu bir şekilde uykuya dalması için seçeceğiniz nevresimler büyük önem taşıyor. Peki bebek nevresimi alırken dikkat etmeniz gereken kriterler neler? İşte cevabı...

Bebeğinin verimli ve mutlu bir şekilde uyumasını isteyen aileler, öncelikli olarak bebeğinin yatacağı yerdeki yatak, yorgan ve nevresim takımına önem göstermelidir. İlk 6 ayda bebek yataklarının ne aşırı sert ne de aşırı yumuşak olmaması gerektiğini belirten uzmanlar, nevresim seçiminde de bazı kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

BEBEK NEVRESİMİ NASIL SEÇİLİR?

* Alerjiye yatkın olan bebeklerde elyaf ürünler tercih edilmeli.

* Bebeğinizin alerji riski yoksa nevresimlerde ilk tercih pamuklular olmalı.

* Yıkama zorluğu olmayan nevresim takımları satın almaya özen gösterilmeldir.

* Bebeğe ait olan ürünlerin hepsi antibakteriyel ve antialerjik niteliğe sahip olmalı.

* Yastık ve yorgan temizliği için 60 derecelik bir yıkama yeterli olabilir.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lokma tatlısı tarifi
    1. Lokma tatlısı tarifi
    2. Evlilikte sevginizi göstermek için..
    3. Meyveli pasta nasıl yapılır?
    4. Firavunun karısı Hz. Asiye
    5. Evlilikte uyumu belirleyen faktörler..
    6. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    7. Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki..
    8. 10 terörist etkisiz hale getirildi!
    9. Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık..
    10. Korkunç şüphe: Dikkat çeken bağlantı,..
    11. İran'dan ABD'ye rest: Görüşme olmayacak
    12. 'Doktor nerede' deyip saldırdılar!
    13. Donald Trump'tan 'Charlottesville'..
    14. Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na dolar..
    15. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
    16. Suriyeliler çadır kentten ayrılıyor
    17. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    18. 7 bin bekçi alımı yapılacak? İçişleri..
    19. Türkiye-ABD krizi en çok onlara yaradı
    20. AÖL kayıt yenileme sınav ücreti ne..
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!