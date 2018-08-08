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Bebek neden diş gıcırdatır?

Her insanda olduğu gibi bebekler arasında diş gıcırdatma olayı yaygın olarak gözlenebilmektedir. Bebeklerin aileleri diş gıcırdatma olayına dikkat etmelidir.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:37
Bebek neden diş gıcırdatır?

İlk neden olarak akla gelen bebeğin diş yapısının özellikleridir. Bebeğin dişlerinin doğuştan yamuk bir şekilde çıkması ya da herhangi bir şekilde hatalı diş tedavilerinin gerçekleşmesi bebeklerin diş gıcırdatmasına neden olmaktadır.

Çeşitli hastalıklar da bebeklerin diş gıcırdatmasına yol açmaktadır. Örneğin, bağırsaklarında problemler olan bebeklerde beyin yanlış alarm olarak sindirim işlemlerini başlatabilmektedir. Bunun sonucu olara da tükürük salgılanması artar.

Bu da bebeğin dişlerini gıcırdatmasına neden olur. Ayrıca, sinizit rahatsızlığı olan bebeklerde geniz bölgesinde normalden fazla derecede akıntı olduğu için bebek dişlerini gıcırdatabilmektedir. Bu tür problemlerin sonucunda diş gıcıdatması önlenmez ise bebek bunu alışkanlık haline getirebilmektedir. Bu da ilerleyen zamanlarda problemlere neden olur.

Genellikle büyük kimselerde görülen psikolojik temele dayanan diş gıcırdatmaları bebeklerde de görülebilmektedir. Bebek kendisini huzursuz ya da baskı altında hissettiğinde dişlerini gıcırdatarak reaksiyon verebilmektedir. Böyle durumlarda bebeğin rahat bir ortama geçirilmesi sağlanmalıdır. Çünkü diş gıcırdatma sağlıklı bir davranış değildir.

Bebeklerin diş gıcırdatması ile ilgili en az bilinen ve ciddi bir problem olan reflünün sebep olduğu gıcırdatmalardır. Mide içerisinde bulunan maddelerin ağız bölgesine doğru gelmesi ile bebek yutkanma hareketleri yapar ve sonuç olarak dişleri gıcırdatır.

Çoğu kimse bu durumu bebeğin dikkat çekmek istediğinden dolayı yaptığnı sanır, fakat bu yanlış bir tespittir. Böyle durumlarda bebeğin ağzına birşeyler gelmektedir ve bebek bu nedenle dişlerini gıcırdatmaktadır.

Böyle durumlar için reflü tehlikesini düşünerek en kısa sürede doktara görünülmelidir. Önceden alınacak tedbir ile olumsuz sonuçlar büyümeden engellenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:37
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