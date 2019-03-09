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Bebek havale geçirdiğinde ne yapılmalı?

Havale nöbeti, özellikle ilk bebeklik döneminde karşılaşılan, ateşli veya ateşsiz bilinç kaybıyla oluşan kasılma halidir. Daha çok 0-6 yaş arası dönemde, yüz çocuktan 3-4’ünde havale görülebilir. Peki bebek havale geçirdiğinde ne yapılmalı?

09 Mart 2019 Cumartesi 21:04
Bebek havale geçirdiğinde ne yapılmalı?

Havale nöbeti, özellikle ilk bebeklik döneminde karşılaşılan, ateşli veya ateşsiz bilinç kaybıyla oluşan kasılma halidir. Daha çok 0-6 yaş arası dönemde, yüz çocuktan 3-4’ünde havale görülebilir. Peki bebek havale geçirdiğinde ne yapılmalı?

Havale nasıl anlaşılır?

İlk olarak ateş yükselir, genellikle çocuğun ateşi 38 dereceyi geçince tehlike çanları çalmaya başlar. Yüksek ateşle birlikte gözler belli bir noktaya dikilir. Çocuğun bedeninde kasılmalar görülür, vücudunu titreme alır. Bazı durumlarda çocuk idrarını salabilir. Dişler kenetlenir, ağızdan salya-köpük gelebilir. Çocuk vücudunun kontrolünü kaybeder.

Havalede ateş kaç olur?

Her çocuğun ateşe direnci farklı, bedenler 38 dereceye dayanamazken bazı bedenlere 40 derece bile dayanılabilir bir derece olabilir. Alt sınır 38-38.5 derecedir. Vücut ateşi 37.3 dereceden sonra hızla yükseliyorsa havale tehlikesi yaklaşmakta. Özellikle ateşe duyarlı ve ailesel yatkınlığı olan çocuklarda ateşin 38 derecenin üstüne çıkmasıyla havale kaçınılmaz. Çocuğunuz bu özellikler sahipse hemen harekete geçin. İlk olarak yapmanız gereken  çocuğun, bebeğin ateşini düşürmeye çalışmak. Ateşi düşürmek için ne soğuk ne sıcak ılık bir duş aldırmanız lazım. Ayrıca çocuğun üzerini ince giydirmelisiniz, eğer ateş düşmüyorsa belli aralıklarla kıyafetlerini çıkarabilirsiniz. Yine de düşmediyse ateş düşürücü şuruplar verebilirsiniz.

Havale anında ne yapılmalı?

Yüksek ateşi bir türlü düşüremediyseniz, çocuğunuzun havale geçirdiğinden şüpheleniyorsanız, ilk yapmanız gereken şey sakin olmak. Eğer siz de telaşlanırsanız çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanırsınız. Çocuk bilincini kaybettiyse kendine ve çevresine zarar verme ihtimali olabilir. Tehlikeli nesneleri etrafından alarak buna engel olabilirsiniz. Bir anlığına dahi çocuğun yalnız bırakılmaması gerekir. Bu gibi durumlarda çok sık karşılaşılan solunum problemine karşı önlem almalısınız. Özellikle dilin arkaya kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak çocuğu sizin kontrolünüzde uygun pozisyonda yatırmalısınız. Dizinizin üzerine veya bir yastık desteğiyle ağzı aşağıya gelecek şekilde yatırırsanız dilin geriye kaçmasını önlemiş olursunuz. Ayrıca ağzından gelen salya ve tükürük de solunum yolunu tıkayabilir, buna da dikkat etmelisiniz. Doğru pozisyonda yatırdığınızdan eminseniz giysilerini gevşeterek rahatlamasını sağlayın. Bedeninin kontrolünü kaybettiği için farklı hareketler yapabilir, kesinlikle engel olmaya çalışmayın. Çünkü vücudunun kontrolü kendinde olmadığından istem dışı hareketler yapıyor. Kilitlenen dişleri ve çenesini zorla açmaya çalışmayın, istemeden de olsa ona zarar verebilirsiniz. Sakın ve sakın kalp masajı ve suni solunum yapmaya çalışmayın, buna ihtiyacı yok zaten. Ve unutmayın!!! Uzun süre devam eden bir durum değildir. Nöbet 3-5 dakikadan fazla sürmüşse doktorunuza başvurun. Aksi halde kısa süreli havalelerde çocuk kendini toparlayacaktır. Yine de anne babaların aklında soru işareti kalabilir. İçiniz rahat etsin istiyorsanız çocuk nöroluğundan destek alabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:04
  1. havale
  2. Havale nedir?
  3. Havale belirtileri nelerdir?
  4. Havale nasıl tedavi edilir?
  5. havale esnasında ne yapılmalı
  6. havale kaç derece ateş olur

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