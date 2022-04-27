Bebek bisküvisinde en önemli kriter doğal ve yeterli besini barındırması

Biyolog Özlem Atabaş ve Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, bebek bisküvileri hakkında konuştu. Türkiye’de ilk organik sertifikalı bisküvi markası Gekoo’nun kurucusu Özlem Atabaş, bebek bisküvisi alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı: “Beslenmenin sadece karın doyurmak değil, karbonhidrat, protein, yağ, lif, vitamin, mineral, antioksidanlardan dengeli ve zengin bir beslenme farkındalığına sahip olmak olduğunu unutmamak gerek. İçerik zenginliğinin yanı sıra içeriğin temiz, insan bedenine ve doğaya zararlı olmayan ham maddelerden hijyenik bir şekilde üretilmiş olması da çok önemli. Piyasada organik bisküvilerin çoğu sadece un, yağ, şeker içeriği için sadece glikoz-fruktoz içeren elma suyu ile üretiliyor. Besin içeriği vitaminle zenginleştirilmiş ancak palm yağı, glikoz şurubu gibi maddeleri içeren endüstriyel bisküvilerin de ne kadar faydalı olduğu tartışmaya açık bir konudur. Dikkat edilmeyen, mevzuatlarda olmayan bir diğer konu organik veya endüstriyel olsun,yüksek ısıda pişen unlu ve şekerli her gıdanın HMF ve akrilamidler açısından riskli olduğunu unutmamak gerekiyor.”

BEBEKLERİN GÜNLÜK ALMALARI GEREKEN BESİN ÖĞELERİNE DİKKAT EDEREK ÜRETİYORUZ

Atabaş, zengin içerik ve besin değeri yüksek bebek bisküvisi üretirken özellikle dikkat ettikleri noktaları paylaştı: “Bizim bebek bisküvilerimizde bebeklerin sindirimi, günlük almaları gereken besin öğeleri, vitamin, mineral ve faydalı süper gıdaların birlikteliği bilimsel çalışmalar ile Türk ve Avrupa Birliği bebek beslenmesi tebliğlerine uygun olarak formülize edilmiştir. Ayrıca, pişme aşaması düşük ısıda buhar desteği ile yapılır sonra kurutmaya geçilir. Böylece HMF, akrilamid gibi zararlı kimyasalların riski düşer.”

ORGANİK OLMAYAN HİÇBİR ÜRÜN “DOĞAL” ETİKETİYLE PAZARLANMAMALI!

Etiket okumanın önemine dikkat çeken Atabaş, sözlerine şöyle devam etti: “İçerikle birlikte, besin öğeleri tablosu da ürün alırken dikkatle incelenmeli. Organik sertifikası olmayan hiçbir ürün doğal olarak pazarlanmamalı. Trans yağ, glikoz şurubu, rafine şeker, koruyucu gibi maddelerin olmadığı ürünlerin bu şekilde lanse edilmesi doğru değil. Ürün içeriğinde yer alan tahılların, zeytinyağı veya ayçiçek yağı için sıkılmadan önce pestisit-herbisit gibi ilaçların tarlada veya bahçede kullanılmış olma gerçeğini değiştirmez. Özellikle hamile ve erken dönem bebek beslenmesinde organik sertifikalı veya güvenilir olduğu kanıtlanmış gıda ürünlerinin tüketilmesi organ gelişimi ve sağlıklı bir beden için son derece önemlidir.” dedi.