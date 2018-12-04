Bebek beslenmesinde bunlara dikkat!



Her gün bebeğinize hazır mamaları yedirmek zorunda değilsiniz. Evinizde elceğizinizle katkısız, tertemiz, besleyici güzel bir mamayı kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Mamalarla beslenme en az 6 ay, mümkünse 1 yaşına kadar sürdürülmelidir.

Anne sütü almayan bebeklerde hastalık riski daha yüksek olduğu için besinlerin hazırlanması özel bir titizlik ister. Kullanıldıktan sonra artan mamayı tekrar kullanmamalısınız.



İlk 6 ayda mamaların hazırlanmasında kaynatılmış, soğutulmuş ılık su kullanılmalıdır. Fakat tekrar tekrar kaynatılan sularda sodyum düzeyinin yükselebileceği unutulmamalıdır. Onun için bir defa kaynatın, ılıtın ve mamayı yapın.

Sütün genellikle vücut ısısında olması önerilirse de soğuk süt vermenin bir sakıncası yoktur. Sütün ısısı el bileğine 1-2 damla süt damlatılarak kontrol edilir. Bir öğünün süresi çocuğa göre 5-30 dakika arasında değişebilir.

Anne sütü alırken de görüldüğü gibi küçük bebekler emerken yorulabilirler ve arada dinlenmeleri gerekir. Ancak bir öğün süresi yine de 30 dakikayı geçmemelidir.

Hiçbir zaman çocuğa istediğinden fazlasını vermeye çalışılmamalıdır.

Öğün sonrasında bebek dik tutularak gazını çıkartmasına yardım edilir.

Bebeği biberon yerine fincan ile beslemek daha iyidir. Fincan ve kaşığın temizlenmesi de biberona göre çok daha kolaydır. Küçük preterm bebekler bile fincandan içebildiklerini göstermişlerdir.

Bebekleri fincandan besleme yöntemi

Bebek yarı oturur duruma getirilir. Fincan, bebeğin dudaklarına yaklaştırılır. Fincan, bebeğin dudaklarına değecek şekilde hafif eğilir. Fincan, bebeğin alt dudağına dayanır ve fincanın kenarları üst dudağın dış yan kısımlarına değdirilir. Bebek uyanık duruma gelir, gözlerini ve dudaklarını açar. Çok küçük bebekler dilleri ile sütleri alırlar. Daha büyük bebekler sütü emer gibi çeker ve bir miktarını da dökerler.



Hiçbir zaman süt bebeğin ağzına dökülmemelidir. Fincan tutularak bebeğin kendisinin alması sağlanmalıdır. Bebek yeterince alınca ağzını kapatır. Bu durumda ne kadar aldığı kayıt edilmelidir. Hesaplanan miktarı almamış ise bir sonraki öğünde daha fazla alabilir ya da daha sık beslenmesi gerekebilir.

Biberonla beslemeye gelince...

Hiç anne sütü almayan bebeklerde biberon kullanılabilir. Biberonun temizliğine çok dikkat edilmesi gerekir. Biberon deliğinin uygun boyutta olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Uygun bir biberon deliği, şişe ters çevrildiğinde önce ip gibi, ardından damla damla süt akışına izin vermelidir.

Biberonla beslenen bebeklerde de beslenme pozisyonu önemlidir. Bebeklere sırtüstü düz yatar pozisyonda biberon vermek, mamanın akciğerlere kaçmasına sebep olabileceğinden, hatalıdır. Bebek anne kucağında, yan dik pozisyonda, başı annenin koluyla desteklenir şekilde tutulmalı, giysileri rahat olmalıdır. Emzik şişesinin dikçe tutulması ve lastik memenin sütle dolu olması gerekir. Bu şekilde bebeğin hava yutması önlenir.