Bebek ağlaması nasıl durdurulur?

Bebeğin temel ihtiyaçlarının karşılandığından emin olun. Bebek ağlıyorsa bebeğin yorgun ya da aç olup olmadığı kontrol edilmedilir. Bebekler 3 saatlik döngülerle yaşarlar.

3 saat uyumak ve 3 saat beslenmek. Siz de saati kendinize göre ayarlayabilir, bebeğin niçin ağladığını bulabilirsiniz. Eğer bebeğiniz her seferinde daha fazlasını istiyorsa, bu bebeğin iyi beslenmediği ve doymadığı anlamına gelir.

Eğer bebeğiniz aç ya da yorgun değilse, bezini kontrol edin. Eğer bez ile ilgili de problem yoksa, bebeğinizin canı yandığı için ağlıyorduur. Bu, şiddetli acıdan, rahatsız hissetmekten ya da yalnız kalmaktan kaynaklanabilir. Hemen bebeği rahat ettirebileceğiniz bir pozisyona geçirin.

Aç bebek hemen beslenmelidir. Bebeğiniz yorgun ise, bunu kontrol etmek için, karanlık ve sessiz bir ortamda bebeğinize dinlenme şansı verin ya da ninni söyleyerek uyutmayı deneyin. Eğer bebek kolayca uyumuyorsa, yorgun değildir.

Sık sık bezini kontrol edin. Bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilecek bez problemlerinin önüne geçin. Bebekler hareket etmediği için genellikle gaz sıkıntısı yaşarlar.

Bebeğiniz gaz sıkıntısı çekiyor ise hemen müdahale etmelisiniz. Bebeğin gazını çıkartmak için bebeği sol kolunuzda tutun, yüzünü, kafasını omzunuza oturtun. Nazikçe sırtına dokunarak bebeği rahatlatın.

Herhangi bir hastalığı olup olmadığını anlamaya çalışın. Ateş, ishal, kusma gibi belirtiler, doktora gitme vaktinizin geldiğini işaret etmektedir.

Bebeğinizi yalnız bırakmayın, onunla ilgilenin. Çoğu bebek yalnız kalıp, korktuğu için ağlar. Dokunmak, öpmek, sarılmak, bebeği tutmak ya da oyunlar oynamak ağlamayı durduracak, bebeği de mutlu edecektir.

Bütün bunları denemenize rağmen bebeğiniz halen ağlıyorsa, problem profesyonel yardım gerektiriyor olabilir. Yemek alerjileri, emzirme sıkıntıları gibi problemler ancak doktor teşhisi ile anlaşılabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.