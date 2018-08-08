0553 313 94 23

Bebek ağlaması nasıl durdurulur?

Yeni ebeveyn olun olmayın, bebeğinizin ağlamasını durdukmakta sorun yaşayabilirsiniz. Bu oldukça doğal bir durumdur.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:57
Bebek ağlaması nasıl durdurulur?

Bebeğin temel ihtiyaçlarının karşılandığından emin olun. Bebek ağlıyorsa bebeğin yorgun ya da aç olup olmadığı kontrol edilmedilir. Bebekler 3 saatlik döngülerle yaşarlar.

3 saat uyumak ve 3 saat beslenmek. Siz de saati kendinize göre ayarlayabilir, bebeğin niçin ağladığını bulabilirsiniz. Eğer bebeğiniz her seferinde daha fazlasını istiyorsa, bu bebeğin iyi beslenmediği ve doymadığı anlamına gelir.

Eğer bebeğiniz aç ya da yorgun değilse, bezini kontrol edin. Eğer bez ile ilgili de problem yoksa, bebeğinizin canı yandığı için ağlıyorduur. Bu, şiddetli acıdan, rahatsız hissetmekten ya da yalnız kalmaktan kaynaklanabilir. Hemen bebeği rahat ettirebileceğiniz bir pozisyona geçirin.

Aç bebek hemen beslenmelidir. Bebeğiniz yorgun ise, bunu kontrol etmek için, karanlık ve sessiz bir ortamda bebeğinize dinlenme şansı verin ya da ninni söyleyerek uyutmayı deneyin. Eğer bebek kolayca uyumuyorsa, yorgun değildir.

Sık sık bezini kontrol edin. Bebeğinize ciddi şekilde zarar verebilecek bez problemlerinin önüne geçin. Bebekler hareket etmediği için genellikle gaz sıkıntısı yaşarlar.

Bebeğiniz gaz sıkıntısı çekiyor ise hemen müdahale etmelisiniz. Bebeğin gazını çıkartmak için bebeği sol kolunuzda tutun, yüzünü, kafasını omzunuza oturtun. Nazikçe sırtına dokunarak bebeği rahatlatın.

Herhangi bir hastalığı olup olmadığını anlamaya çalışın. Ateş, ishal, kusma gibi belirtiler, doktora gitme vaktinizin geldiğini işaret etmektedir.

Bebeğinizi yalnız bırakmayın, onunla ilgilenin. Çoğu bebek yalnız kalıp, korktuğu için ağlar. Dokunmak, öpmek, sarılmak, bebeği tutmak ya da oyunlar oynamak ağlamayı durduracak, bebeği de mutlu edecektir.

Bütün bunları denemenize rağmen bebeğiniz halen ağlıyorsa, problem profesyonel yardım gerektiriyor olabilir. Yemek alerjileri, emzirme sıkıntıları gibi problemler ancak doktor teşhisi ile anlaşılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:57
  1. sağlık
  2. kadın
  3. kadın aile
  4. pratik bilgiler
  5. sağlıklı yaşam
  6. anne bebek bağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    1. 'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    2. Bursalı postacılardan renkli ayakkabı..
    3. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri
    4. 'Trump ve Putin gizlice konuştular'
    5. Barcelona'dan Pogba'ya büyük teklif
    6. Beşiktaş, Mario Gomez için bir kez..
    7. Ali başkan Barça'lı Marlon için devrede
    8. Dev transfer gerçekleşti! Tarihin en..
    9. Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban..
    10. İşte, Kılıçdaroğlu'nun paçasını..
    11. Sirke lekesi nasıl çıkarılır?
    12. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    13. Cüneyt Arkın sağlık durumu nasıl?
    14. Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Babasının..
    15. İstanbulluları şoka sokan görüntü! O..
    16. İran Meclisi'nden flaş karar! Azledildi
    17. Batı'nın Libya'daki köpekleri bu kez..
    18. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    19. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    20. Film değil gerçek! Savaş uçağı..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde