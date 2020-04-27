Bebeğinizin sağlığı için kıyafet seçimi önemli

Anne ve babalar, bebekleriniz için kıyafet seçimi yaparken dikkat alerji riski taşıyan kıyafetler bebeğinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. bebekperisi.com sitesi Genel Müdürü Caner Çakı, bebeklerde kıyafet seçiminin sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, “DSÖ verilerine göre kıyafet yüzünden her 5 çocuktan 1’i alerji oluyor” dedi.

Bebeklerin cildi, özellikle dış ortama uyumları açısından oldukça hassastır. Bu nedenle ebeveynler giysi alışverişlerinde bazı hususlara dikkat ederek, bebek sağlığını olumsuz etkileyebilecek sonuçları da ortadan kaldırabilirler. Bu konuda anne ve babalara önemli tavsiyeler veren bebekperisi.com sitesi Genel Müdürü Caner Çakı, kıyafet seçimi yapılırken doğayla uyumlu ve cilde zarar vermeyen kumaşlardan üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Bebeğiniz için yapacağınız alışverişlerde sağlıklı seçimler yapmaya özen gösterin. Pamuk dışında polyester gibi ürünlerin kullanıldığı giysileri tercih etmeyin. Alerji, özellikle bebeklerde sıklıkla rastlanan hastalıklardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, her 5 çocuktan birinde alerjik durumlar yaşanıyor. Tabii ki akla gelen ilk çözüm, elimizden geldiğince kimyasallardan uzak durmak oluyor. Bebeğimizin hassas cildini tahriş edecek şeylerden koruyabilmek adına seçeceğimiz giysilerin önemi ise oldukça yüksek” dedi.

“Lisanslı ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor”

Naylon, polyester cinsi kumaşlardan üretilmiş giysilerin, suni boyalarla renklendirilmiş ve bunların petrol hammaddesinde olmasının tehlikenin boyutunu daha da fazla artırdığını ifade eden Çakı şunları söyledi:

“Organik hammadde kullanılmayan bebek giyiminde tulumdan bereye, yenidoğan serisinden önlüğe kadar tüm ürünlerde zehirli kimyasallara rastlanmaktadır. Bunların üretiminde, kırışık önleyici, alevlenmeyi önleyici, küçülmeyi önleyici gibi birçok kimyasal madde kullanılmakta ve bunlar ürünler üzerinde kalıntı bırakmamaktadır. Bu kimyasallar, defalarca yıkasanız da üründen çıkmazlar. Öncelikle bebeğinizi alerjik etkenlerden korumak için, üretim aşamasında hiç bir petrol türevi maddeyi, ağartıcı, yumuşatıcı ve koruyucu gibi zehirli kimyasalları kullanılmayan lisanslı ürünleri tercih etmeniz gerekiyor. Çocuğunuzun narin cildine temas edeceği için özellikle bebek iç giyim ürünlerinin kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olması önemlidir. Özellikle de yenidoğan çocukların hassas ciltlerine zarar vermeyecek şekilde üretilen doğal ipliklerden imal edilmiş kıyafetlerde bebeklerinizin alerji olmasını önleyecektir. Bebek giyimlerin üzerinde kullanılmış olan baskılarda kanserojen ve alerjik maddeler bulunmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor.”