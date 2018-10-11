Bebeğinizin odasında termometre bulundurun

Aşırı sıcak olup olmadığını görmek için bebeğinize bakıp ve dokunmanız yeter. Yine de basit bir oda termometresi edinmek, bebeğinize güvenli bir uyku için faydalı olur.

Bebek fazla sıcak sevmez ama nedense aileler daha sıcak olması gerektiğini düşünür. Halbuki bebeklerin bulunduğu ortamın sıcaklığı 16-20 derece arasında olmalı.

İngiltere'de Bebek Ölümleri Çalışması Derneği'nin (FSID) araştırmasına göre ebeveynlerin %56'sı, bebekleri için ideal oda ısısını bilmiyor. Araştırmaya göre her beş ebeveynden biri, bebeğin bulunduğu ortamın ısısının tavsiye edilen ısı olan 16 - 20 dereceden fazla olması gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılan beş ebeveynden sadece biri bebek için ideal oda ısısını artı, eksi 2 derecelik bir yanılmayla bilebildi.

Termometreleri bile yok

Bir yaşın altında bebek sahibi 187 ebeveynin sadece üçte birinin bebek odasında termometre bulundurduğu öğrenildi. Gereğinden fazla sıcak tutulan bebeklerin ani ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen FSID yöneticisi Joyce Epstein, şöyle diyor: "Aşırı sıcak olup olmadığını görmek için bebeğinize bakıp, dokunmanız yeter. Yine de basit bir oda termometresi edinmek, bebeğinize güvenli bir uyku için faydalı olur.”