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Bebeğinizi büyütürken ezberi bırakın

Annelerin çok sık düştüğü hataları derledik...

05 Ekim 2018 Cuma 19:40
Bebeğinizi büyütürken ezberi bırakın


Fazla banyo yaparsa üşütür

Çocuklar banyo yapmakla hasta olmaz. Yazın her gün, kışın ise haftada üç kere banyo yapabilir.

Fitil vereyim, rahatlasın

Çok zorda kalmadan ve doktor tavsiyesi olmadan bebeklerde ve çocuklarda ne fitil ne de ilaç kullanılmalı.

Dede uzağa gitti, geri gelecek

Çocuklara ölümü anlatmak zordur. Ancak ölen kişinin geri döneceği söylenmemeli, çocuk yanlış bir beklentiye sokulmamalıdır. Ölen yakının, Allah’ın takdiri ile, O’nun yanına gittiği ve bir daha dönmeyeceği, orada mutlu olduğu söylenmeli.

Çok gaz yapıyor fazla süt içmesin

Çocuklarda 1 yaşından önce asla inek sütü kullanılmamalı. Ancak bir yıldan sonra da günlük süt tüketimi 400 santi litreyi geçmemeli. Sütün içinde bulunan laktaz adlı şeker gaza yol açar. Fakat artık piyasada laktazsız sütlerde bulunabiliyor. Gaz sorunu olan çocuklara bu tip sütleri içirilebilir; ancak çözüm kesinlikle süt vermemek olmamalı!

Ayakta sallayınca uyuyor

Çocuğu sallayarak uyutmak tıbben önerilmiyor. Ancak halk arasında ‘ayakta sallama’ en çok kullanılan yöntem. Bu esnada bebeğin başının sağa sola sert bir şekilde savrulmasından sakınmalısınız. Çocuk; hafif tarzda ve sarsmayacak şekilde sallanırsa tahribatlara yol açmazsınız.

Sıfırla saçları gürleşir

Saçma! Bu inanışın tıbben hiçbir geçerliliği yoktur! Bu, çocuğun okul çağında yapılıyor özellikle. Saç sağlığı deri altındaki saç köklerinin sağlığı ile ilgilidir. Saç teli ile ilgili değildir.

Bol güneşle kemikleri güçlenir

Abartmayın! ‘Çok fazla güneşe maruz kalmak kemikleri güçlendirir’ demek tam olarak doğru değil. Zararlı ışınlarından etkilenmemek için, ışınların dik geldiği saatlerde çocuğunuzu güneşe çıkarmamalısınız.

Pudra isiliğe iyi geliyor

Pudranın isiliğe iyi geldiği yanlış bir düşünce değildir. Ancak toz pudralar yerine sulu pudralar seçilmeli. Aslında isiliğin en iyi tedavi şekli çocuğu sık sık yıkamaktır.

Biberon ve emziği çok seviyor

Biberon ve emzik, bebeklere tavsiye edilmiyor. Biberon; bebekte ‘meme başı şaşkınlığı’na yol açıyor ve anne göğsünden soğutuyor. Mamayla beslenmek zorunda kalan bebeklerde, biberon en geç 2 yaşında bırakılmalı. Emzik de, damak yapısını bozabiliyor ve çocuğun enfeksiyon kapmasına yol açabiliyor.

Tabii bebekleriniz sizden gördükleri yanlışları tekrar ederek oynayacak ileride bir ihtimal aynı yanlışı devam ettirecekler, “Ben annemden böyle gördüm” diyeceklerdir..

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 19:40
  1. bebek büyütürken yapılan hatalar
  2. annelerin yaptığı yanlışlar

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