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Sağlık Bebeğinize yedirirken dikkat! Bebek mamalarının yüzde 70'i...
Sağlık

Bebeğinize yedirirken dikkat! Bebek mamalarının yüzde 70'i...

Yeniakit Publisher
2024-08-23 09:45:00 -
Bebeğinize yedirirken dikkat! Bebek mamalarının yüzde 70'i...

ABD'de yapılan bir araştırma sonucu marketlerdeki bebek mamalarının yaklaşık üçte ikisinin beslenme önerilerine uymadığını ve bebeklere gerekli besin ögelerini yeterince sağlamadığı açıklandı.

Nutrients dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, ABD'de piyasada bulunan 651 bebek maması ürününün besin kalitesini mercek altına aldı. Araştırma sonuçları, marketlerde satılan bebek mamalarının üçte ikisinin beslenme önerileri ile uyumlu olmadığını ve bebeklerin beslenme gereksinimlerini yeterince karşılamadığını ortaya koydu.

BEBEK MAMALARININ YÜZDE 70'İ...

Araştırmanın bulguları, ürünlerin hiçbirinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen tanıtım ve beslenme önerilerini takip etmediğini de gösterdi. George Küresel Sağlık Enstitüsü'ndeki uzmanlar, inceledikleri bebek mamalarının yüzde 70'inin yeterli protein seviyesine sahip olmadığını belirledi. Ayrıca, bebek mamalarının yaklaşık yarısının, günlük şeker ihtiyacını önemli ölçüde aştığı gözlemlendi.

TAVSİYE EDİLEN SODYUM SEVİYELERİNİ AŞILMIŞ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, değerlendirmeye alınan ürünlerin dörtte birinin önerilen kalori ihtiyacını karşılamadığı ve yüzde 20'sinin ise tavsiye edilen sodyum seviyelerini aştığı oldu.

Bu sonuçlar, bebek maması üreticilerinin besin kalitesine ilişkin standartları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ve tüketicilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini işaret etti.
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