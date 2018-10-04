Bebeğiniz sürekli ağlıyor ve...

Bebeğiniz sürekli ağlıyor mu? Üstelik altı kuru, karnı tok ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermiyor mu? Muhtemelen “kolik”li bir bebek annesisiniz!

Bebeklerde görülen sebepsiz ağlamalara kolik denir. Kolik, bir hastalık değildir ve bebeğe zarar vermez. Bebeklerin yaklaşık yüzde 10’unda görülen bir tablodur. Dış dünyaya uyum sürecinin bir parçası olarak kabul edilebilir. Genellikle bebek 2-3 haftalık olduğunda başlar, 4-6 haftada en yoğun döneme ulaşır ve çoğunlukla 3 ayda biter.

Koliğin sebebi bilinmemektedir. Anne sütü alan bebekte annenin yediklerine alerji, mama alan bebekte mamanın içeriğine alerji, sindirim sisteminin tam olgunlaşmamış olması, artmış bağırsak gazı, bebeğin günlük rutinindeki değişiklikler, annenin endişesi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak, kesin bir sebep bulunamamıştır.

Ağlamak bebeklerin tek iletişim kurma yöntemidir. İlk ya da ikinci aylarını doldurana kadar gözyaşları olmadan ağlayan bebekler size aç, yorgun, hasta olduklarını; üşüdüklerini, altlarının temizlenmesi gerektiğini ya da sadece fiziksel temas kurmak istediklerini anlatmak için ağlarlar. Ve eğer sebebi hızla bulup müdahale ederseniz ağlamaları kesilir.



Bebeklerin ilk 3 ayda günde 3 saat kadar ağlayabilecekleri ve bunun normal bir süreç olduğu unutulmamalıdır.

Bilinen ağlama sebepleri

1. Kimi zaman bebekler yalnız olmaktan sıkıldıkları veya korktukları için ağlayabilirler. Bebek kendisini güvende hissetmiyordur. Bebeği kucağa almak ve ona yakın durmak bebeği sakinleştirebilir ve ağlamalarını kesebilir. Can sıkıntısını gidermek için de bebeği ev içinde gezdirmek keyfini yerine getirebilir.

2. Evdeki aşırı gürültü ve ışıklı ortam da bebeği huzursuz edebilir ve ağlamasına yol açabilir. Eğer böyle bir ortam varsa bebeği daha sessiz ve sakin bir yere götürmek sakinleşmesini sağlayabilir.

3. Bebekler çok sıcak veya soğuk ortamlarda da ağlayabilirler. Bebek eğer ağlıyorsa bulunulan ortamın bebek için uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ortamın sıcaklığı ona göre ayarlanmalı veya bebeği daha rahat hissedeceği bir odaya götürmelidir.

4. Bebekler yorgun olduklarında ağlarlar. Bu durumda bebek yorgun görünüyor mu diye kontrol edilir. Eğer esniyorsa, gözlerini ovuşturuyorsa ve aktivitelere ilgisi azaldıysa yorulmuş olabilir. Bu durumda bebeği dinlendirmek için sakin bir odaya götürmek ve dinlendirmek gerekir. Ayrıca uykusu da gelmiş olabilir. Uyutmaya çalışmak onu sakinleştirecektir.



Ayrıca onu kucağınızda çok sıkı tutmamaya ve üzerindeki örtüyle fazla bunaltmamaya dikkat etmelisiniz çünkü bu yüzden de uyuyacak kadar rahatlayamıyor olabilir.

“N’apim ağlasın, susar” diye mi düşünmeli..

Bebeklerin ara sıra ağlaması sağlıklıdır ve normaldir. Fakat sürekli ve durmadan ağlamaları ciddi bazı şeylerin işareti olabilir. Eğer böyle bir durum varsa hekime göstermek gerekir.



Bazı insanlar uyuyana kadar kendi kendilerine ağlamaları için bırakmanızı tavsiye etseler de bu genellikle çok iyi bir fikir değildir. Yeni doğanınızın hıçkırıklarına ivedi karşılık verilmesi gerekir ki, kendilerini güvende hissetsinler, güçlensinler ve kendilerine güvenleri artsın. Ağladığını duyduğunuzda kendi içgüdülerinizi dinlemeli ve hemen yanına koşmalısınız. Ve sebepsiz ağlayan (kolikli) bebeğinize de ters tepki göstermemelisiniz. Zamanla bebekle iletişim kurmayı öğrenecek, ağlamanın şeklinden bebeğin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabileceksiniz.