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Gündem Bebeğini çöpe atan vicdansız kadın kamerada!
Gündem

Bebeğini çöpe atan vicdansız kadın kamerada!

Gaziosmanpaşa’da bir kadın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen bebeğini çöp tenekesine attı. Kameralara yansıyan görüntüler sonrası gözaltında alınan kadının, ifadesinde "Babam bilmiyordu, korktuğum için öyle yaptım" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:40:00 -

Gaziosmanpaşa’da bir kadın evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini çöp tenekesine atan kadın kameralar yansıdı. Gözaltında alınan kadının, ifadesinde "Babam bilmiyordu, korktuğum için öyle yaptım" dediği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Barboros Mahallesi’nde bir kadın yeni doğan bebeğini çöpe attı. Olaydan bir süre sonra çöpten ağlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim Bebek ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevredeki kameraları incelmeye aldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede kadının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Kadının "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Bebeğini çöpe atan kadının, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Yorumlar

Yozqatlıı

zina HARAM müslüman ca yaşa tövbe Et
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Bır Garip

İslam olmayınca zınada olur böyle bebeklerde atılır 
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