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Bebeğin kimlik belgesi eve gönderilecek

Sağlık Bakanlığı başlattığı yeni uygulamayla, hastanede doğan bebeklerinin kimlik kartlarını basıp postayla eve gönderecek.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
Bebeğin kimlik belgesi eve gönderilecek

 Yeni Akit  Ankara 

Sağlık Bakanlığı, e-Doğum Kimlik Belgesi alma işlemlerine ilişkin yeni bir uygulama başlattı. Bakanlık, hastanede doğan bebeklerinin kimlik kartlarını basıp postayla eve gönderecek. Uygulama hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastanelerimizde dünyaya gözlerini açan bebekler, e-Doğum sistemi ile kayıt altına alınıyor ve doğum raporu oluşturuluyor. Bu sayede mükerrer rapor yazımları ortadan kalkıyor ve usulsüz raporların önüne geçiliyor. Bu hizmeti hayata geçirdiğimiz 16 aylık sürede, 1 milyon 385 bin bebeğin doğum raporları, elektronik imzalı ve doğrulanabilir şekilde kayda geçirildi. Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale'de pilot olarak başlayan uygulama ile hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartları basılarak evlerine gönderiliyor. Bu sistemle vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadan, bebeğin kimlik kartının basılarak adrese teslimini sağlıyoruz. Bunun için ailenin, doğumdan sonraki 5 gün içinde başvuruda bulunarak bir form doldurması yeterli oluyor. Elbette bildirim sırasında, çocuğa verilecek ismin belirlenmiş olması gerekiyor. Hayata geçirdiğimiz her uygulamada olduğu gibi burada da amacımız vatandaşımıza daha kaliteli sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişmesini sağlamak. İçişleri Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmayı bir yıl içinde tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
  1. Kırıkkale
  2. Rize
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. Sağlık Bakanlığı
  6. e-Doğum Kimlik Belgesi
  7. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  8. e-Doğum sistemi
  9. İçişleri Bakanlığı

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