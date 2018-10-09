Bebeğin ağlamasından ne istediğini anlayın

Bebeğin akciğerlerinin üzerinde bir zar var. Bu zar onun ciğerlerinin anne karnındayken embriyo sıvısı dediğimiz sıvıdan zarar görmesini engelliyor. Bebek annesinin karnında iken oksijeni anneden göbek kordonu ile alıyor. Fakat doğum gerçekleştikten sonra bebeğin göbek kordonuyla soluk alması bitiyor. Akciğerlerdeki bu zar yırtılıyor ve bebek artık onlarla soluk alıp vermeye başlıyor.

İşte ilk ağlama ile o zar yırtılır.

Eğer bebek ağlamazsa bu zar yırtılmadığı için bebek nefes alamaz. Bu yüzden de ebeler, hekimler poposuna şaplak vururlar, ağlasın diye.

Bu olay Yaradan’ın bir hikmeti. Eğer ağlama refleksimiz olmazsa daha doğmadan ölürüz..

Ağlamanın şifreleri

Yavaş ağlıyorsa acıktı, tiz ağlıyorsa ağrısı var.



Annelerin en büyük merakı bebeklerinin neden ağladığını bilmektir. Gerçekten daha dünyaya gelirken ağlamaya başlayan bebeğin ağlaması aslında o andan konuşup derdini anlatacağı güne kadar bir tür kendini ifade etme şeklidir.

Bebeğin ağlamak için pek çok sebebi olabilir.

Bebekler hayata ağlayarak başlar. Bu ilk ağlama hayatî önemdedir. Akciğerleri havayla doldurur. Göbek kordonundan ayrılıp bağımsız yaşama başlar bebek.

Ağlamaya büyürken de devam eder. Çünkü ağlama yeni doğan bebeğin tek aracıdır. Derdini çevresine anlatabilmek için ağlar.. Farklı ağlama tonları ile farklı sebeplere işaret eder.

● Anneler de ilk aydan sonra bebeklerin farklı ses tonlarına bakarak neden ağladığını anlamaya başlar.

● Bebek acıktığında yavaş ve kısa süreli ağlar. İlgilenilmezse tonu giderek artar. Kızgınsa yüksek tondan başlar, devam eder.

● Ağrı varsa tiz sesle uzun uzun ağlar. Bebeğiniz ağlamaya başladığında, eğer acıkma zamanı ise önce doyurmalısınız.

● Bebek sabırsızdır. Meme ya da mama gecikirse ağlama daha uzun sürer ve beslemek bazen imkansızlaşır.

● Sonrasında altını temizlemek ve kucaklayarak onunla yumuşak sesle konuşmak sorunu çözer.

● Uykuya dalmakta zorlanırsa da ağlar. Ninniler, hafif sesle söylenen şarkı veya masallar, sırtına yavaş yavaş yapılan pışpışlarla rahatlayabilir.

● Oda ısısı bebek için 22-24 derece arasında olmalıdır. Sıcakta terler, ıslanır rahatı bozulur, soğuksa üşür huysuzlanır.

● 15-20 günden sonra, günün belli saatleri arasında durup dururken başlayan, kolay baş edilemeyen ağlamaları yani kolik atakları yüzünden ağlamalar başlayabilir.

Ayakları karnına çekerek, kendini kucakta geriye atarak ağlar, sürekli emmek ister, emerken yine ağlar. Genellikle 2-3 saat sürer ve sakinleşir.

Bu durum 3 aylık oluncaya kadar devam eder. İlk günler korkutabilir, ama hep aynı saatlerde ağlaması, bittiğinde bebeğin sakin ve huzurlu olması, emmeye devam etmesi kolik olduğunu düşündürür.

Sebebi tam bilinmiyor ama mide bağırsak sisteminin dengelerinin oluşma dönemi olması sebebiyle genellikle gaz diye adlandırılır.

Bu dönemi atlatmanın yolları: Gaz problemi olan bebeklerde karnına masaj yapmak, bitki çayı içirmektir. Soda benzeri gaz giderici ancak ilaçları doktora danışarak kullanmalısınız.



Bebekle sakin sakin konuşmak da ağlamasını azaltır.

Yoksa tahammülü kalmayan annenin hırçın hareketleri bebeği daha da ağlamaya teşvik eder.

Eğer anne yorgunsa özellikle bebeği ağlarken ona destek vermek gerekir. Böyle zamanlarda sinirlenmemek ve sakin kalabilmek çok önemlidir.

Eğer bebekte ağlamalar sürerse öncelikle bebeğin bir çocuk doktoru tarafından görülmesi fiziksel bir hastalığı olup olmadığının belirlenmesi gerekir.