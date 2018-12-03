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Bebeği emzikten vazgeçirme yöntemleri

Bebek ilk doğunca emziğe alıştırmak zor oluyor daha sonrasında da bıraktırması zor oluyor. İşte bebeğe emziği bıraktırma yolları…

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:41
Bebeği emzikten vazgeçirme yöntemleri

BEBEĞİ EMZİKTEN VAZGEÇİRME YOLLARI

Emziği bebeğinizden aniden uzaklaştırmayın. Bu durum çocukta güvensizlik hissi uyandırır. Aniden ortadan kaldırmak yerine unutturmaya çalışın. Parka gitme, kitap okuma, oyuncak verme gibi daha etkin ve kalıcı yöntemler uygulayın.

Bir emzik hariç diğer emziklerin hepsini atın.

Elinizde kalan emziğin ucunu her gün 3-4 milimetre kesin.

Yavaş yavaş bebeğiniz için emzik, zevksiz bir hal alacak ve sonunda emecek bir şey kalmayacaktır.
Emziğe asla acı biber, nar ekşisi, sirke sürmeyin.

Emziği bıraktırmayı, kardeş doğumu, ev değişimi gibi etkili dönemlerde yapmamaya özen gösterin.

 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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