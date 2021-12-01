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Gündem 'Bebeğe işkence' olayı ile ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu
Gündem

'Bebeğe işkence' olayı ile ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep'te babası tarafından şiddete maruz kalan iki aylık Cihan bebek ile ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 08:25:00 -
'Bebeğe işkence' olayı ile ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu

Gaziantep'e bağlı Şahinbey ilçesinde Yunus Göç isimli cani, iki aylık bebeği darp etmişti.

Dehşet veren anlar, evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Söz konusu görüntülerin infiale neden olması sonrası RTÜK, yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

Yayın yasağı getirildi

Kararın, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."

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