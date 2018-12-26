Bebeğe ek gıda verirken...

Bu durumda başlangıçta taze sıktığınız meyve suyu, sebze suyu ve evde yaptığınız yoğurt gibi akıcı yiyecekler ile başlayabilir, sürece; sebzeli ve püre kıvamındaki besinler ile devam edebilirsiniz.

Bebeğinize püre hazırlarken;

Sebzeleri temiz, bol akan su altında yıkadığınızdan emin olun!

Rende işlemi yapıyorsanız, vitamin kaybını en aza indirmek için cam rende kullanın! l İçerisinde pürtük ve büyük parça kalmadığından emin olun! l Her seferinde püreyi taze hazırlayın!

Havuç püresi (6-8 ay için)

6 ayın altındaki bebeklere nitrat içeriği sebebiyle havuç ve havuç içeren besinler verilmemelidir. Sağlıklı yani hiçbir hastalığı bulunmayan 6-8 aylık bebeklerin ise havuç tüketmesi açısından bir risk yoktur.

1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı

150 gram havuç

2-3 dal maydanoz

250 ml taze hazırlanmış hazır değil köy tavuğu suyu (Tavuk suyunu derisini kaynatmadan hazırlayın)

Yapılışı: Tavuk suyunun içerisine yıkanmış, soyulmuş ve doğranmış havuçları ilave edin. Saplarını ayırdığınız maydanozları çok ince kıyın. Havuçlar, yumuşayıp tavuk suyunu içine çektiğinde, havuçları blandera alın. Tereyağı ve kıyılmış maydanozu ilave edin. Blanderdan içerisinde pürtüklü parça kalmayacak şekilde çekin.

Beslenme notu: Maydanoz C vitamininden zengindir. Tereyağı, bebeğinizin beyin gelişimi için ihtiyaç duyduğu doymuş yağ asitlerini ve kolesterolü sağlar.

Patates Salatası (12 ay ve üzeri için)

Patatesin, kabuklarına yakın kısmı C vitamininden zengindir. Bu nedenle patates soyulurken mümkün olduğu kadar kabukları derin soyulmamalıdır. Patates, nemli ortamda çok kolay küflenir ve küfler bebeğinizin sağlığını bozabilir. Patatesleri güneş ışığından ve nemden koruyun.

2 orta boy patates

100 ml süt

2 tatlı kaşığı rendeli parmesan peyniri

2 tatlı kaşığı rendeli kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı: Patatesleri, az suda haşlayın. Kabuklarını soyduktan sonra sudan geçirin. Çatal yardımı ile ezin. Bir tavaya sütü ve tereyağını ilave edin. Ilık süte ezilmiş patatesleri ilave edin. Püre haline gelinceye kadar karıştırarak pişiriniz. Püre haline gelen patateslerin üzerine peynirleri ilave edip, 1-2 kez karıştırın. Ateşten aldıktan sonra zeytinyağını ilave ederek karıştırın.

Beslenme notu: Peynirler ve süt iyi birer protein kaynağı olduğundan bebeğinizin büyüme ve gelişmesi için gereklidir.

Tereyağı, bebeğinizin beyin gelişimi için ihtiyaç duyduğu doymuş yağ asitlerini ve kolesterolü sağlar.

Havuçlu humus (8 ay ve üzeri için)

1 orta boy havuç

100 gram haşlanmış nohut (kabuklarını çıkarın)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Havuçları iyice yıkayın. Kabuklarını soyun ve doğrayın. Tencerede az su ile yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumuşayan havuçları, haşlanmış nohutları ve zeytinyağını blenderdan geçirin.

Beslenme notu: Nohut posa ve B vitaminlerinden zengindir, iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Zeytinyağı; bebeğinizin günlük omega-9 yağ asidi ihtiyacını karşılar.

Bebeklere ilk önce verilmesi gereken sebzeler, en az alerjik etkisi olanlardır. Bebeklerde alerji konusu çok önemlidir. Onun içindir ki, alerji yapmayacak sebzeler verilir. Bunların başında patates ve havuç gelir.

Genelde bebeklere verilen ilk çorbalarda veya ilk püre kıvamındaki besinlerde hep bir miktar patates ve havuç ilave edilir. Patates ve havuç, bebeğin besinini hem karbonhidrat açısından hem de vitamin ve mineral açısından zenginleştirir. Patates; potasyum ve C vitamininden; havuç ise A vitamini öncül maddesi olan beta-karotenlerden ve posadan zengindir. Yumrularında Solanin denilen bir madde vardır. Şeker hastalarına faydalıdır. Susuzluğu giderir. Safra akışını kolaylaştırır. Kanı temizler. Kansere karşı korur.Havucun İçeriğinde şeker, A vitamini ve karotin vardır. Kabızlığı giderir. Çocuk ishallerini keser. Kansızlığı giderir. Cilde canlılık verir. Vücuda kuvvet verir. Göğsü yumuşatır, bağırsak gazlarını söktürür. Diş etlerini kuvvetlendirir. Görme gücünü artırır.

Kırmızı pancar tansiyonu düzenler. Kan basıncını düşürücü etkisi 3-4 saat içinde zirveye çıkar. Hipertansiyon hastaları mutlaka günde 1 bardak pancar suyu içmelidir. Saç dökülmeleri, sedef hastalığı, egzama hastalığı, ürtiker, kurdeşen, vücut kaşıntıları ve karaciğer hastalıklarına da faydalıdır. Cildi güzelleştirir.

Pancarı haşlarken içine saplarını da koyarsanız, rengi daha kırmızı olur. Hatta bir kaşık da sirke dökünde rengi görün