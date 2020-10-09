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Dünya 'Beatles' lakaplı 2 DAEŞ'li hakkında yeni gelişme
Dünya

'Beatles' lakaplı 2 DAEŞ'li hakkında yeni gelişme

'Beatles' olarak bilinen ve bazı ABD'lileri infaz etmekle suçlanan DAEŞ'li 2 İngilizin yargılanmasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:25:00 -
'Beatles' lakaplı 2 DAEŞ'li hakkında yeni gelişme

'Beatles' olarak bilinen ve bazı ABD'lileri infaz etmekle suçlanan DAEŞ'li 2 İngiliz, ABD'de çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Suriye'de 2019 senesinden beri ABD gözetiminde tutulan ve önceki gün ABD'ye getirilen DAEŞ'li teröristlerin, Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh'in yargılanmasına Virginia'daki Federal Mahkemede başlandı.

Haklarında, 4 ABD'li de dahil, birçok Batılı esiri öldürmekten 8 ayrı suçlama bulunan ikili, çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları reddetti.

"Jüri duruşması" isteğinde bulunan ikilinin, bir sonraki duruşmasının ocak ayında olacağı belirtildi.

Vatandaşlıktan çıkarılmışlardı

Amerika, Ekim 2019'da Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan 2 DAEŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp, gözetimine almıştı.

İngiltere ise söz konusu DAEŞ'lileri vatandaşlıktan çıkarmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, ağustos ayında yaptığı açıklamada, bahse konu DAEŞ'lilerin mahkemeden idam cezası alsalar bile bu cezanın uygulanmayacağını belirtmişti.

ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 senesinde başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer ABD vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan Kotey ile Elsheikh, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp 2019'da Irak'taki bir ABD üssüne transfer edilmişti. Söz konusu DAEŞ'liler, İngiliz aksanıyla konuşmaları sebebiyle "Beatles" lakabıyla da tanınıyordu.

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