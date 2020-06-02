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Ekonomi

BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık

BDDK, zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine yeni tip koronavirüs süreci nedeniyle kolaylık sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:05:00 -
BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.

2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e ertelendi.

Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül'e kadar TMSF'ye devredilebilecek.

 

 

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